就是開不壞！最耐用汽車品牌調查揭曉 只有這4家車廠高於平均值

美國調查耐用車排行榜出爐，日系品牌豐田（Toyota）、凌志（Lexus）名列前2名。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕想找一台能長期使用、甚至行駛超過25萬英里（約40.2萬公里）的汽車嗎？美國一項最新研究顯示，在整體汽車市場中，真正達到這一耐用門檻的品牌其實不多，僅有4個品牌表現明顯優於產業平均，分別是豐田（Toyota）、凌志（Lexus）、本田（Honda）以及Acura。

根據iSeeCars公布的最新報告，車輛能行駛超過25萬英里的平均比例僅為4.8%，但在納入評比的32個品牌中，只有4個品牌高於此水準，分別為Toyota、Lexus、Honda與Acura，顯示日系車款在耐用度方面仍具壓倒性優勢。

請繼續往下閱讀...

其中在開到25萬英里以上機率中，Toyota以17.8%的機率居冠，達到產業平均的3.7倍；Lexus則以12.8%排名第二，為平均的2.7倍；Honda與Acura分別以10.8%與7.2%位居第三與第四名。值得注意的是，這4個品牌涵蓋平價與豪華車款，意味不同預算族群皆有高耐用選擇。

至於其他品牌方面，GMC與特斯拉（Tesla）並列第五，機率同為4.6%，大致與平均水準相當；雪佛蘭（Chevrolet）與凱迪拉克（Cadillac）則以4.5%緊追在後，表現略低於平均。

排名中段則包括馬自達（Mazda）、福特（Ford）、日產（Nissan）與速霸陸（Subaru）等品牌，達成25萬英里的機率約落在2%至3%之間。

至於豪華品牌方面，賓士（Mercedes-Benz）1.7%、寶馬（BMW）0.4%與奧迪（Audi）0.3%等表現相對偏低，顯示高價車款未必代表更長的使用壽命。

榜單末段則由Land Rover、捷豹（Jaguar）、MINI與瑪莎拉蒂（Maserati）包辦，達到25萬英里的機率幾乎為零。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法