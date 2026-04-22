SpaceX：太空AI資料中心技術尚未證實 恐無法商業化

SpaceX告訴投資人，該公司在太空建造AI資料中心的計劃，可能無法商業化。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據提交的文件顯示，SpaceX告訴投資人，該公司在太空建造AI資料中心，以及人類定居月球、火星的野心計劃，依賴「未經證實」的技術，可能無法商業化。

《路透》報導，SpaceX在IPO（首次公開發行）前提交的文件中列出商業風險，這些風險之前仍未被報導，對於火箭製造商的未來提出了比CEO馬斯克近幾週公開描述的願景更為謹慎的評估，因為公司正為可能是史上最大的IPO做準備。

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企業會先透過S-1註冊文件披露自身財務和風險，然後才公開上市。公開說明書當中的風險因素是美國證券法所要求的，旨在向投資人告知潛在的風險，同時也保護企業免受未來的法律責任。

SpaceX在S-1文件的摘錄中表示，公司發展軌道AI運算和月球、星際工業化的計劃仍處於早期階段，涉及重大技術複雜性和未經證實的技術，可能無法實現商業可行性。

文件說明，任何未來的AI軌道資料中心都將在「嚴峻、不可預測的太空環境中進行，使它們暴露在廣泛而獨特的太空相關風險中，這些風險可能導致它們出現故障或失誤」。

馬斯克在1月的達沃斯世界經濟論壇上表示，在太空建造AI資料中心是「想都不用想的事情」，在2到3年內，這將是放置AI最便宜的地方。在2月宣布SpaceX與xAI合併後，馬斯克稱，基於太空的AI顯然是唯一的擴張方式。

SpaceX還強調了對下一代火箭星艦（Starship）的高度依賴，該火箭已遭遇多次延宕和測試失敗。文件中表示，任何在星艦規模化發展或達成所需發射頻率、可重複使用性和其他性能方面的失敗或延誤，都將延後或限制公司執行成長策略的能力。

星艦被設計成能夠載運比SpaceX主力火箭獵鷹9號（Falcon 9）大得多的有效載荷，旨在大幅降低星鏈（Starlink）衛星、太空資料中心以及人類登月任務的發射成本。

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