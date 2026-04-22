職業工會列欠繳保費黑名單逾半年 勞保局示警：無法申請給付

兩職業工會欠繳保費列黑名單，勞保局暫停給付（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部最新公告會址位於臺南市安南區的「大台南宗教服務職業工會」及桃園市「學力提升補教從業人員職業工會」2家職業工會，持續積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費逾繳費寬限期，已不得繼續預收保險費，欠繳最久的1家，甚至已長達半年，勞保局提醒所屬會員不要再向上述工會預繳保費，以免權益受損。

根據《勞工保險條例施行細則》第40條、《勞工職業災害保險及保護法施行細則》第36條規定，職業工會若欠繳保險費累計月份達2個月，不得繼續預收保險費。

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勞保局表示，上述2家職業工會積欠勞保及災保保險費均已超過繳費寬限期，其中大台南宗教服務職業工會自去年10月就名列不得預收保險費黑名單，桃園市學力提升補教從業人員職業工會則是今年1月入列，提醒會員切勿再向上述工會預繳保費。

勞保局已將2工會依法移送行政執行，對2工會所屬被保險人也暫行拒絕給付，換言之，勞工雖然將保費繳給了工會，但勞保局並未收到，因此勞工暫時無法獲得各項給付。

勞保局強調，工會人員侵占保險費的行為已犯刑法業務侵占罪，經法院判決將處有期徒刑，並沒收全數犯罪所得，呼籲工會人員切勿以身試法。

勞保局提醒參加職業工會的勞工，平日在繳納保險費時，需要求工會開立正式繳費收據並妥善留存，以備日後保障權益。如果工會發生欠繳保費的情形，導致無法申請給付，被保險人在提供繳費收據、匯款單，可以證明其個人應繳的保險費及滯納金已繳納給工會後，勞保局即會發放給付；但如果勞工無法提供繳費收據或匯款單等證明，可在協調工會繳清個人應負擔部分的保險費後，發給給付，以確保被保險人請領各項保險給付的權益。

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