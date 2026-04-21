今年貶值率高的3款車 專家點名特斯拉、這兩款將停產不要碰

有些車折價貶值很快速，而有些車的轉售價值則會隨著時間的推移而逐漸下降。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕並非所有汽車都會隨著時間而貶值，只是有些車折價貶值很快速，而有些車的轉售價值則隨著時間的推移而逐漸下降。Gobankingrate報導，在計劃下次購車時，可注意以下這些預計在2026年貶值的車型。

1. 日產 Altima

日產汽車的財務狀況持續低迷，《汽車新聞》報導稱，該公司計劃關閉在墨西哥的幾家組裝廠。這家汽車製造商已跌出全球汽車銷量前十名，並在美國關閉了一些銷售中心。

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Altima車型尤其受到CVT變速箱問題的困擾，進一步損害日產品牌形象。日產計劃於2026年中期徹底停止生產Altima車型。

CarEdge.com的汽車分析師兼專家賈斯汀·費舍爾表示，停產消息傳出之前，日產Altima的貶值速度就已加快，短短五年內就貶值50%，隨著Altima即將停產的消息傳開，其貶值速度只會更快。

2. 特斯拉 Model S

過去一年市場對特斯拉的銷售和聲譽都不太友善。創辦人馬斯克涉足政壇讓許多潛在買家望而卻步，導致特斯拉新車和二手車的需求都大幅下降。

德國汽車修理廠的汽車技師艾倫·蓋爾芬德解釋說， Model S的困境並非馬斯克一人所致。有三個主要因素抑制Model S 的二手車需求：電池技術的快速發展、製造標準的不統一，以及特斯拉積極的降價策略。那些當初花9萬美元甚至更多購買Model S 的車主發現，短短幾年後，他們的車就只值一半的價格。

3. 凱迪拉克 CT4

想找豪華小型轎車？那就別考慮這款了。CT4將於2026年6月在密西根州蘭辛工廠停產。轎車在當今的汽車市場已經不受歡迎，而一款正式停產的轎車貶值速度會更快。

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