LTN經濟通》反制中國稀土武器 日本有王牌？

EUV光阻劑是半導體製程不可或缺的化學品，目前幾乎都由日本業者所掌握。（示意圖，彭博）

中國全面禁止軍民兩用稀土銷日

〔財經頻道／綜合報導〕2025年11月初，日本首相高市早苗發表「台海有事」相關言論後，引發北京強烈反彈。隨著中日關係惡化，北京除了禁止中國民眾到日本旅遊及水產品進口後，也將稀土作為經濟武器。2026年1月《華爾街日報》報導，中國開始限制對日本出口稀土及稀土磁鐵。

報導指，此舉是北京對高市早苗言論的報復。中國全面禁止包括「稀土」在內的所有軍民兩用物項出口至日本，限制向日本企業出口稀缺且價格昂貴的「重稀土」，以及含有這些元素的強力磁鐵。並對日本一項關鍵晶片製造材料啟動反傾銷調查。

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日本是僅次於中國的第二大稀土磁鐵生產國，但其原材料仍高度仰賴中國。若這些限制持續，可能對日本製造業造成衝擊。這些企業依賴稀土為全球晶片製造商、汽車公司與國防產業生產零組件。

對此《彭博》認為，日本並非毫無反制籌碼。日本掌控全球高達9成的「先進光阻劑市場」，若日本對光阻劑（photoresist，一種用於晶片蝕刻的曝光材料）出口設限，恐將對中國晶片產業發展造成實質衝擊。2025年底就有外媒指出，日本研擬做出反制，將限制晶圓製造所需的光阻劑出口到中國。

不過《路透》報導指，日本內閣官房長官木原稔在記者會上回應，就日本的貿易管理而言「據我所知，並沒有進行報導中所說的那種變更。」儘管如此，兩大經濟體在供應鏈節點上逐步形成互卡格局，顯示出政治緊張正悄然轉化為科技與資源的長期博弈。

日本首相高市早苗（左）和中國國家主席習近平（右）。（美聯社資料照）

日本光阻劑難以替代

《南華早報》今年1月報導，隨著北京對日本首相高市早苗關於台灣的言論作出反應後，一些分析人士開始討論，如果雙邊關係進一步惡化，東京還有哪些「牌」可以打？分析人士指出，日本在特定化學材料上的主導地位，特別是「光阻劑」可能成為對中國施壓的籌碼。

在半導體材料體系中，光阻劑的戰略地位在近年迅速上升，尤其是在EUV（極紫外光）製程逐步成為先進晶片標準的背景下，其技術門檻與供應集中度大幅提高。這個看似「小眾」的化學材料，卻被業界普遍視為先進晶片製造中最關鍵、也最難替代的環節之一，而其中又以日本企業的主導地位最具代表性。

日本企業在該領域長期處於全球領先地位，使其成為全球半導體供應鏈中極具影響力的環節之一。當相關出口政策逐漸納入安全審查後，市場開始意識到，光阻劑已經不再只是單純的工業材料，而是具有戰略意義的關鍵節點。

研究機構ResearchInChina的數據顯示，2021年全球光阻劑市場有72.5%由四家日本公司，分別為JSR、東京應化工業、信越化學與富士電子材料所掌控。另一方面，市場研究公司TrendForce估計，中國本土替代率不到5%。

對抗美日對光阻劑供應的壟斷地位，中國力拚加速突圍。（資料照，）

中國試圖打破日本壟斷局面

日本目前控制全球超過90％的光阻劑市場，對中國來說，用於製造7至65奈米晶片的氟化氬（ArF）DUV光阻劑，幾乎完全依賴日本供應。而用於製造110至180奈米（nm）晶片的氪氟（KrF）深紫外光（DUV）光阻劑，中國只能自供5％。

日本中國經濟協會的貿易專家Naoya Sawazu表示，中國對該材料的市場規模約為123億元人民幣，但中國國內生產商尚無法取代日本供應商。任何供應中斷都可能加速北京在整個科技供應鏈推動本土替代的長期目標。

對於美日對光阻劑供應的壟斷地位，中國力拚加速突圍。《南華早報》於3月報導指，中國推動半導體自給自足的戰略，正從廣泛願景轉向對關鍵「卡脖子」材料的精準突破，其中光阻劑正成為新的戰場。

據中國主要光阻劑供應商之一「徐州博康化學科技股份有限公司」董事長傅志偉表示，未來幾年該領域預計將進入「加速突破與規模化應用」的關鍵階段。他指出，公司目標是在5年內實現多種用於先進製程的核心光阻劑材料量產。這些言論顯示，在中美先進晶片製造競爭加劇背景下，中國正依據「十五五規劃」進一步擴大晶片自給自足戰略。

目前，中國在較舊世代的G線與I線光阻劑領域，已取得超過20％的自給率，這些材料主要用於電源晶片與發光二極體（LED）。然而，高階光阻劑市場仍由日本與美國企業主導，包括日企JSR股份公司、東京應化工業、信越化學工業、富士電子材料，以及美企杜邦公司（DuPont）。

分析人士指出，日本在特定化學材料上的主導地位，特別是「光阻劑」可能成為對中國施壓的籌碼。（示意圖，法新社）

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