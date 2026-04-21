中國青年失業率飆至16.9％ 畢業季將至就業壓力倍增

由於中國今年將有1270萬名大學畢業生，隨著畢業季將至，青年就業壓力恐成北京當局的頭痛問題。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管中國第1季經濟成長率優於預期，青年求職者仍面臨求職困難，3月青年失業率升至4個月以來最高，由於中國今年將有1270萬名大學畢業生，隨著畢業季將至，青年就業壓力恐成北京當局的頭痛問題。

香港《南華早報》報導，中國國家統計局表示，3月城鎮不含在校生的16歲24歲青年失業率達16.9%，較2月高出0.8個百分點。

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由於通縮壓力和外部不確定性，對缺乏專業經驗的中國年輕人而言，特別難以找到工作。許多年輕人已選擇繼續讀研究所，來改善就業機會，或者延後進入職場；有些年輕人則報考公務員，以尋求穩定的「鐵飯碗」。但隨著考季結束，未考取研究所或公務員的年輕人，得回歸競爭更為激烈的就業市場。

來自河北省的白曦（音譯），去年自大學金融管理系畢業後，一邊兼職工作，一邊參加地方公務員考試，但在落榜後，最近才開始找工作。她說：「我已經沒有精力全力以赴地備考公務員考試了。再考一次只會浪費時間。」

這些考試競爭異常激烈。去年12月，超過370萬人參加了全國公務員考試，這是北京當局將報考年齡上限提高到35歲以上以來的首次考試，平均每個職位有98名考生競爭。

白曦目前希望能在北京找到1份合適的會計或審計工作，她已透過1家招聘平台接觸到1000多家公司，但只獲得了8家公司的面試機會。

今年夏天中國將有創紀錄的1270萬名大學生畢業，比去年增加約4%，預計未來幾個月市場狀況將進一步收緊。

白曦表示：「我擔心競爭會更加激烈，但這是無法避免的。如果這條路走不通，我會先找其他領域的工作過渡一下。」

中國國家統計局的數據顯示，3月25歲至29歲城鎮不含在校生的失業率為7.7%，高於2月的7.2%，是2023年12月推出該級距以來的最高數字。官方數據顯示，中國3月城鎮失業率小幅上升至5.4%，高於2月的5.3%。

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