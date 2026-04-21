三星2奈米搶單台積電 獲高通訂單呼之欲出！吐5年來悶氣

據報導，高通和三星晶圓代工正在討論使用三星的2奈米製程（SF2）製造驍龍8 Elite Gen 6晶片的計劃。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕高通未來可能會再次與三星合作，為三星代工廠生產驍龍晶片。如果交易最終達成，這將標誌著高通時隔5年重返三星晶圓代工廠。

高通執行長克里斯蒂亞諾·阿蒙今天（21日）抵達南韓，將與三星晶圓代工和SK海力士舉行會談。這次訪問的重點之一是加強與三星晶圓代工的合作。據報導，高通和三星晶圓代工正在討論使用三星的2奈米製程（SF2）製造驍龍8 Elite Gen 6晶片的計劃。

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三星先前曾為高通代工生產旗艦級驍龍晶片，但由於性能問題，高通最終將生產轉移至台積電。然而，過去一年來，有報導稱三星晶圓代工廠可能再次獲得旗艦級驍龍晶片的訂單。如今看來，高通或許即將選擇三星為其下一代高階處理器代工。

sammobile指出，如果交易最終達成，這將標誌著高通時隔五年重返三星晶圓代工廠。此舉據信是受三星製程技術改進的推動，尤其是在解決先前與發熱和良率相關的問題方面。

此外，由於台積電晶圓價格持續上漲，高通也可能希望降低對台積電的依賴。

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