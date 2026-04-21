台積電2026年最佳AI概念股 擠下輝達、博通 外媒稱優勢贏家

台積電的先進製程使輝達和博通能夠設計出具有高運算能力和低功耗的先進晶片。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達和博通都是人工智慧（AI）領域的領航者，它們提供推動AI技術普及所需的關鍵基礎設施。然而，如果沒有晶圓代工巨擘台積電的支持，它們在人工智慧晶片市場的成功是不可能實現。外媒The Motley Fool報導，2026年最佳的人工智慧概念股，台積電比輝達、博通更具優勢。

輝達和博通憑藉各自領先的晶片，一直處於人工智慧 （AI） 半導體革命的先鋒，這些晶片能夠處理大型超大規模資料中心和人工智慧公司資料中心中的模型訓練和推理等工作負載。

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輝達生產的圖形處理器 （GPU） 和伺服器處理器廣泛應用於人工智慧資料中心，而博通的客製化人工智慧處理器則憑藉其在推理應用中的效能和成本優勢而廣受歡迎。兩家公司都預計未來幾年人工智慧晶片的銷售將大幅成長。

輝達和博通都是無晶圓廠晶片製造商，這意味著它們只負責設計人工智慧晶片，晶片的製造外包給台積電，台積電的先進製程使輝達和博通能夠設計出具有高運算能力和低功耗的先進晶片。例如，輝達最新的Vera Rubin人工智慧晶片系統就是基於台積電的3奈米製程所製造。博通也採用同樣的製程來製造其客製化的人工智慧處理器和網路組件。

值得注意的是，輝達和博通並非唯一搶占台積電最先進晶片的公司。蘋果最新款iPhone搭載的A19和A19 Pro晶片就採用台積電製造的3奈米製程。

同時，輝達的競爭對手超微也即將推出採用台積電更先進的2奈米製程製造的下一代MI450 AI圖形處理器。智慧型手機晶片設計商高通和聯發科也預計將在今年推出採用台積電製造的2奈米晶片組。

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