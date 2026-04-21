單身阿伯留下400萬遺產！唯一親人被意想不到的繼承人嚇呆了

單身阿伯留下400萬遺產，唯一親人哥哥在辦理繼承手續時，卻意外發現繼承人竟是60年未連繫的母親。（路透，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕2年前，未婚弟弟在家中過世，69歲的阿基拉（化名）在整理弟弟的遺物時，發現了存有2000萬日圓（約新台幣400萬）存摺，然在辦理繼承手續時，卻意外發現繼承人竟是60年未連繫的母親，而母親又收養了2個小孩，在母親過去後，這2位素未謀面的人，成為繼承人，所幸在經過阿基拉的解釋後，最後在達成協議後，阿基拉順利繼承弟弟所有遺產。

日媒報導，阿基拉（化名）表示，2年前，他接到警方電話，表示，66歲未婚弟弟，在家過世了，當他安排完弟弟的葬禮後，在整理他的遺物時，在房間角落發現了1本銀行存摺，存摺餘額約有2000萬日圓，作為家中唯一的在世親屬，他開始辦理繼承手續，然而，在辦理過程中，卻意外地發現了1位繼承人，這完全出乎所有人的意料。

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阿基拉指出，年幼時父母離異，此後60年母親皆未與他們聯繫，然而母親仍在世，由於弟弟沒有配偶與子女，從法律上講，他的第一繼承人是他的母親，而進一步調查顯示，情況遠比這複雜。調查發現，母親在離婚後改嫁，並收養了兩個孩子良和健，換句話說，弟弟的遺產最初由母親繼承，在母親去世後，繼承權傳給了「兩個身份不明的養子女」。

「我做夢也沒想到，竟然要跟素不相識的人討論弟弟的遺產」阿基拉雙手摀臉，為了關閉帳戶並繼承這筆錢，他必須與住在新潟市的他們進行遺產分割談判，並獲得他們的印章和印證才能達成協議。

阿基拉下定決心，多次拜訪了住在新潟市的良和健，經仔細地解釋了弟弟的生平以及導致這一系列複雜手續的緣由，幸運的獲得對方的理解，並達成協議，由他繼承了弟弟所有的積蓄。

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