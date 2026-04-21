荷姆茲海峽最新數據曝光了！航運活動大幅減少、每日130艘變3艘

在週末局勢升溫後，多數船隻於週一（20日）避開荷姆茲海峽。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在週末局勢升溫後，多數船隻於週一（20日）避開荷姆茲海峽。當時伊朗向船隻發射疑似警告性射擊，美國軍方則扣押了1艘伊朗貨船。船舶追蹤數據顯示，在12小時內，僅有1艘船隻經荷姆茲海峽離開波斯灣，另有2艘進入該海域，而正常情況下每日通行船隻約為130艘。

《路透》報導，衛星分析公司SynMax與船舶追蹤平台Kpler於週一的數據顯示，懸掛英國制裁名單、涉及俄羅斯相關活動的油品運輸船Nero正在通過荷姆茲海峽。另外2艘船，分別為化學品運輸船Starway，以及因過去與伊朗進行貿易而受到美國制裁的液化石油氣運輸船Axon I，則正駛入波斯灣。

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在上週五（17日）伊朗短暫宣布荷姆茲海峽重新開放後，有超過十幾艘油輪通過該海峽。然而，隨著伊朗誓言對美國扣押其船隻進行報復，並拒絕參與新的和平談判，美伊停火協議在週一出現破裂風險。

在上週五宣布開放後，油輪承運商原本已開始準備船隻離開波斯灣。這項消息一度導致油價大幅下跌，同時戰爭風險保險費率也開始下降。然而航運與保險業消息人士表示，目前該保險費率已再度回升，從船舶價值約2%上升至約3%。

航運經紀商Clarksons週一在報告中表示：「近期局勢出現多次反覆，雖然某種形式的解決最終可能出現，但任何持久突破的時間點仍高度不確定。」

伊朗於週六（18日）在荷姆茲海峽內向船隻開火，其中包括法國達飛海運（CMA CGM）旗下的一艘貨櫃船。該公司證實此為「警告射擊」，並表示船員安全無虞。

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