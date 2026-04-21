台灣入列！最新全球網路自由度排名揭曉 北韓、中國慘墊底

網路自由度排名，台灣入列。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕最新統計針對171個國家進行了網路自由度排名，沒有1個國家能獲得滿分，拿到最高分（92分）並列第1的國家共有11個，分別為比利時、哥斯大黎加、丹麥、芬蘭、冰島、列支敦斯登、紐西蘭、挪威、斯洛伐克、蘇利南、 東帝汶，台灣也名列上榜，得分72分。

《視覺資本》（Visual Capitalist）報導，2026年網路自由指數排行，從4個方面評估國家政策：BT下載、VPN可用性、成人內容以及政治和公民表達。

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報導指出，美國得分64分（滿分100分），其排名與日本和澳洲等國家相當，低於挪威（92分）和加拿大（84分）等國家。此外，英國僅得52分，反映出英國在網路內容存取等領域的監管更為嚴格。

而值得注意的是，南韓得分32分，排名低於古巴、哈薩克和委內瑞拉等國家，這凸顯了內容限制（而不僅僅是政治體系）如何影響網路自由得分。

台灣部分，台灣得分72分，與保加利亞、愛沙尼亞、迦納、瓜地馬拉、義大利、墨西哥、荷蘭、巴拉圭、西班牙等9個國家得分相同，並列第5。

沒有一個國家能獲得滿分，倒數國家來看，北韓排名墊底（0），中國、俄羅斯、伊朗和巴基斯坦緊隨其後，得分僅4分。報導特別提及，中國的「防火牆」或許是世界上最知名的審查系統，它被用來壓制對國家領導人的批評，以及與天安門廣場抗議等政治敏感話題相關的內容，同時還屏蔽了對Facebook和YouTube等外國平台的訪問。

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