荷姆茲海峽再爆衝突、航運幾乎停滯！國際油價急拉大漲

國際油價在週一（20日）大漲約6%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕 由於美國與伊朗和平談判前景充滿不確定性，加上荷姆茲海峽周邊再度爆發衝突，國際油價在週一（20日）交易中大漲約6%。

布蘭特原油期貨收盤上漲5.10美元，漲幅5.64%，報每桶95.48美元。

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美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨上漲5.76美元，漲幅6.87%，報每桶89.61美元。

兩大原油期貨合約在上週五（17日）曾暴跌9%，主因是伊朗宣布，在停火期間剩餘時間內，所有商業船隻均可通行荷姆茲海峽。然而在週末期間，美國扣押了一艘試圖突破其封鎖的伊朗貨船，伊朗則表示將進行報復，進一步升高衝突重燃的風險。

瑞穗（Mizuho）能源期貨主管亞格（Bob Yawger）表示：「上週五所形成的善意已完全蒸發。」

隨著為期兩週的停火協議將於本週稍晚到期，衝突再度升溫，使外界對美伊在巴基斯坦舉行第2輪談判的前景產生疑慮。

一名伊朗高級官員週一向《路透》表示，伊朗正考慮參與和平談判，但尚未做出最終決定。

伊朗外交部週一聲明指出，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）告訴巴基斯坦外交部長達爾（Ishaq Dar），美國「持續違反停火協議」是阻礙外交進程延續的主要障礙。

美國總統川普（Donald Trump）在週末被問及是否延長停火時表示：「我不知道，也許不會，也許我不會延長。但封鎖將會持續。」

儘管停火前景不明，不過分析師指出，目前油價仍低於中東衝突初期的高點。亞格表示：「只要沒有爆發全面戰爭，我的看法是油價將緩慢但持續地下行。」

航運數據顯示，荷姆茲海峽週一的通行幾乎陷入停滯，過去12小時僅有3艘船通過。Tradu市場分析師札布拉斯（Nikos Tzabouras）表示：「荷姆茲海峽目前仍處於雙重封鎖之下」，並指出停火期限逼近，以及協議是否能達成仍充滿不確定性。

札布拉斯補充說：「這些因素可能進一步推升油價，即使最終達成解決方案，價格也難以回到戰前水準，因為供應不太可能在一夜之間恢復。」

Kpler數據顯示，上週六（18日）共有超過20艘船隻通過該海峽，運載石油、液化石油氣（LPG）、金屬與肥料，數量為3月1日以來最多的一次。

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