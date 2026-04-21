美對等關稅退款20日開放申請，玩具商親授不卡關技巧。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府啟動對等關稅退款機制，由美國海關暨邊境保護局（CBP）建置的線上申請系統，已於20日正式上線，估計退款總額高達1660億美元（約新台幣5.22兆），外媒報導，首日系統運作川暢，並未出現大規模當機。

外媒報導，玩具製造商Basic Fun執行長表示，系統上線後，公司便開始上傳發票，目前已完成逾半進度，整體流程順利，但若1次提交太多資料，系統仍可能顯示失敗，建議分批處理。

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美國海關和邊境保護局 （CBP） 自美國時間20日起，開放進口商透過「CAPE 系統」（Consolidated Administration and Processing of Entries）辦理關稅退款申請。

系統開放首日即湧入大量申請，但整體仍運作順暢，未出現大規模當機情況。

人們對退款系統的順利上線寄予厚望，然而，分析師和貿易律師對退款能否迅速到帳持懷疑態度。

貿易律師警告稱，存在官僚障礙、法律漏洞，以及川普政府可能在最後一刻提出上訴。

「進口商們對政府是否會簡化退款流程感到悲觀。他們預計政府會盡可能地阻撓他們追回款項，」格雷霍克律師事務所的負責人、貿易律師塞利格曼說道。

根據花旗銀行4月10日發布研究報告指出，多家大型零售商可望獲得巨額退款，如沃爾瑪（Walmart）預計可退回102億美元（約新台幣3208.92億） 、Target估可退22億美元（約新台幣692.12億）、耐吉（Nike）可能追回10億美元（約新台幣31.46億）、科爾百貨（Kohl’s）預計也將獲得退款5.5億美元（約新台幣173.03億）、Gap可退4億美元（約新台幣125.84億），以及梅西百貨（Macy’s）可獲3.2億美元（約新台幣100.67億）。

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