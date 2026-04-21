日航、全日空宣布提前調漲燃油附加費 台灣航線漲幅曝光

日本兩家主要航空公司「全日空」（ANA）與「日本航空」（JAL）決定提前在5月1月調漲燃油附加費，並指此舉是為了因應原油價格飆升導致的燃油價格大幅上漲。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕受中東局勢影響，全球油價飆升，日本兩家主要航空公司「全日空」（ANA）與「日本航空」（JAL）先前原本宣布將於6月起大幅調漲燃油附加費，不過日媒消息指出，由於近期燃油漲價情況超出預期，兩家日航宣布提前至5月進行調漲，部分航線漲幅甚至達2倍以上。

由於伊朗局勢惡化導致航空燃油價格急速上漲，日本兩家主要航空公司「全日空」（ANA）與「日本航空」（JAL）先前宣布，從日本出發國際航線所收取的燃油附加費，將自6月開票起大幅調漲。此舉將直接衝擊暑假旅遊旺季，外界憂心恐對觀光需求造成影響。

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不過據NHK昨日報導指出，由於燃油漲價情況超出預期，日本航空、全日空決定提前在5月1月調漲燃油附加費，並指此舉是為了因應原油價格飆升導致的燃油價格大幅上漲。

報導中也列出調漲的幅度，以長程航線來說，往返歐洲及北美洲的燃油附加費，全日空將調高2萬4100日圓（約新台幣4771元），達到5萬6000日圓（約新台幣1萬1086元），日航則會調高2萬7000日圓（約新台幣5345元），達到5萬6000日圓（約新台幣1萬1086元）。

至於飛往中國、台灣的航線，全日空將調高5300日圓（約新台幣1049元），達到1萬4700日圓（約新台幣2910元）；日本航空將調高6800日圓（約新台幣1346元），達到1萬4200日圓（約新台幣2811元）。

而飛往韓國及其他國家的航線，全日空將調高3400日圓（約新台幣673元）至6700日圓（約新台幣1326元）；日本航空將調高3500日圓（約新台幣693元）至6500日圓（約新台幣1287元）。

報導提到，這次燃油附加費的調整將適用於5月1日至6月30日販售的機票。外界擔心，費用調漲可能影響日本黃金週連假的海外旅遊需求，以及訪日的外國旅客人數。

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