川普的兒子總是背著2700元黑書包 媒體揭原因讓人吃驚

美國總統川普的兒子巴倫·川普。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普的兒子巴倫·川普（Barron Trump）的行為尤其引人注目，他幾乎總是背著平價的黑色背包。這個看似普通的背包，讓人好奇為何他總是把背包帶在身邊。

雖然多數人川普之子的關注點大多集中在他驚人的身高上（身高6英尺7英寸），比他的父親高出許多，但最近另一個細節卻引起了公眾的好奇：那就是他形影不離的背包。

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TikTok上出現了一些影片片段，詳細解釋小川普公開露面時攜帶背包的原因，而據網路評論員稱，這個解釋可能會讓你大吃一驚。

英媒鏡報報導，在Hot Star Stories發布的影片中，內容創作者透露：為什麼巴倫·川普無論去哪裡都總是背著一個價值88美元的黑色書包？作為川普的兒子和未來的繼承人，巴倫身價數億美元，但他總是背著一個廉價的黑色書包。

巴倫從小由第一夫人梅蘭妮亞撫養長大，就過著輕鬆富足的生活。然而，沒有人會相信，在川普的指導下，巴倫私底下其實非常節儉。自從他上大學以來，他就一直背著一個價值88美元（台幣2700元）的黑色書包，這讓巴倫看起來更像一個普通的學生。這使他能夠保持低調，在公眾面前更平易近人，也讓他能夠更輕鬆地參與各種活動。

此外，自從川普擔任總統以來，他反對鋪張浪費，甚至有時還會自掏腰包捐款給慈善機構。為了效仿川普，巴倫一直保持低調。他從未購買過奢侈品。

在某種程度上，這也能更好地塑造巴倫的正面形象，讓他為未來成為繼承人做好準備，並在川普家族的整體形像中發揮積極作用。

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