親自出馬？川普開條件 願見伊朗高級領導人

美國總統川普。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《紐約郵報》20日披露，美國總統川普表示，副總統范斯和美國代表團正在前往巴基斯坦的路上，預計將在幾個小時內抵達，他們正準備與伊朗舉行和平談判。川普還說，如果談判有突破，願意與伊朗高級領導人（senior Iranian leaders）會面。

川普證實，包括副總統范斯 JD Vance、談判特使魏科夫（Steve Witkoff）以及川普女婿庫許納（Jared Kushner）等在內的美國代表團，已啟程前往伊斯蘭堡（巴基斯坦首都），參加下一輪談判。

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川普輕描淡寫回應了外界對談判是否會破裂的質疑，直言「我認為，目前沒有人在玩弄手段。」川普還說，如果機會合適，他願意採取戲劇性的外交舉措，直接與伊朗領導人會面。他強調，「我很樂意與他們（指伊朗高級領導人）見面，如果他們想見面。我們這裡也有一些非常能幹的人，但我並不介意與他們見面。」

川普表示，談判的核心是一個不容妥協的要求，伊朗必須放棄任何發展核武的計畫，如果伊朗遵守規定，它有潛力發展壯大。

有關美國是否會升級措施，例如扣押更多與伊朗有關的船隻時，川普表示，「我不想和你討論這個問題。你可以想像，那場面肯定不好受。」

被問及美國是否知道誰在領導伊朗時，川普說，「我們有相當不錯的想法，而且我們認為我們正在與正確的人打交道。」

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