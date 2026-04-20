經部：蘇琪彥陞任投審司長 吳志偉陞任能源署長

經濟部今正式宣布，投資審議司司長由投資審議司副司長蘇琪彥陞任，能源署署長由能源署副署長吳志偉陞任。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕行政院今（20日）核定經濟部投資審議司司長由投資審議司副司長蘇琪彥陞任，能源署署長由能源署副署長吳志偉陞任。

經濟部人事處指出，蘇琪彥現年52歲，台大經濟學系碩士，87年公務人員高等考試二級考試經建行政類科及格，曾任經濟部原投資審議委員會（組織調整後為投資審議司）組長、投資審議司專門委員等職務，學經歷豐富完整且熟稔投資審議業務，未來將運用其所具專業長才，協助推動投資相關法規、業務審查及國外投資審核等重要工作。

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人事處續指，吳志偉現年58歲，交通大學環境工程學系碩士，84年公務人員高等考試二級考試環境工程類科及格，曾任經濟部原能源局（組織調整後為能源署）專門委員、副組長、組長、經濟部參事等職務，具備紮實專業背景及行政經驗豐富，未來將借重其在能源領域之專業長才，帶領能源署推動各項能源政策、規劃及管理等重大業務。

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