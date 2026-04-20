中東戰火推升兵險需求 前3月航空險、水險保費雙位數成長

產險公會最新簽單保費統計，產險業前3月簽單保費達787.7億元、年增3.98%。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕產險業前3月簽單保費達787.7億元、年增3.98%，因3月初中東地區戰火延燒，兵險保費上揚，連帶使其中的航空險及水險的簽單保費較去年同期呈現雙位數成長；車險雖因美國關稅的不確定因素未除，導致部分消費者仍觀望，但因部分車商卯勁促銷，前3月車損險簽單保費仍有6.42%的成長。

根據產險公會最新簽單保費統計，3月單月簽單保費267.6億元、年增13.15%，累計前3月簽單保費達787.7億元、年增3.98%，航空險、水險、天災險、健康險是成長較大的險種。

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產險公會分析，航空險、水險的簽單保費較去年同期成長，主要因波灣戰爭因素導致兵險上升，直接反映在簽單保費業績上，統計航空險前3月簽單保費3.9億元、年增14.23%；水險簽單保費37.7億元、年增9.40%。

工程險3月簽單保費17.42億元、年減0.18%，前3月保費仍達75.68億元、年增7.16%，產險公會分析，雖然國內不動產市場有趨緩的現象，工程險3月微降，但前3月整體保費還是成長，主要因政府的公共工程仍持續推動，使保費收入穩定增加。

車險方面，雖然台美對等貿易協定將美國產地小客車進口關稅由 17.5% 降至 0%，但因法案尚未通過，有購車需求的民眾仍在觀望，公會觀察，雖多數消費者等待，但部分車商推出促銷吸引買氣，使前3月保費與去年同期相比呈現持平表現。

至於首季保費58.6億元、衰退幅度2.1%的火險，業界分析，因部分大型合約多在4至6月續保，預期第2季會有較佳的表現。

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