集邦：4月顯示器模組、大尺寸電視面板報價續揚

4月顯示器模組、大尺寸電視面板報價續揚。

（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構TrendForce今日公布4月下旬面板報價。根據該市調機構調查顯示，由於中國品牌客戶仍維持電視面板需求，預估65吋以上大尺寸電視面板報價仍續漲，惟32吋至55吋價格轉為持平。

TrendForce研究副總范博毓表示，進入4月後，雖然有部分品牌開始修正需求，但中國品牌客戶對大尺寸電視面板需求仍在，預估本月65吋電視面板調漲2美元、75吋上漲1美元。

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但中小尺寸電視面板在記憶體漲價衝擊之下，成本調節的緩衝空間不足，導致需求動能放緩，雖然面板廠在面板價格態度上傾向更為積極反映成本上升，但實際上可能僅有大尺寸電視面板價格有機會維持漲價動能，32吋至55吋價格轉為持平。

在顯示器面板部分，需求仍維持穩定，但各零組件因應成本上漲壓力，想要調漲價格，對面板廠而言，面對成本上漲的壓力浮現，也希望放大顯示器面板價格漲幅，來抵銷部分零組件成本上漲壓力。

預估4月份的Open Cell面板中，23.8吋FHD IPS預計上漲0.4~0.5美元，27吋FHD IPS上漲0.3美元。面板模組部分，23.8吋FHD IPS預計上漲0.3美元，27吋FHD IPS上漲0.2美元。此外，高階產品相關IC報價漲勢凌厲，面板廠也有意調漲面板價格，但實際漲價與否，仍須看與品牌議價狀況。

至於NB面板，范博毓說，因品牌客戶在第一季底前針對筆電面板已大量提前備貨，且目前在上游端，記憶體與CPU供貨吃緊與漲價已形成雙重壓力，對品牌正常供貨帶來衝擊，品牌客戶能提前備貨生產就盡可能提前，以規避後續風險，但反而可能導致筆電面板需求在第二季將有下滑風險，不排除第二季筆電面板出貨將季減5%。

與此同時，面板廠也同樣感受到零組件成本上漲的壓力，希望面板價格能有所支撐，不願意多讓價，以減低可能出現的虧損風險。預估4月份的筆電面板價格在需求開始出現下滑之際，且成本壓力可能增加之下，將有機會轉為全面持平態勢。

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