通寶半導體獲得Arm直接投資 5月中旬登錄興櫃

通寶半導體董事長暨執行長沈軾榮。（業者提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕智慧影像處理與精密動件控制SoC廠通寶半導體（7913），今日正式向主管機關遞件申請興櫃併送公開發行，朝向資本市場再進一步，通寶半導體預計將於5月中旬登錄興櫃，實際登錄時程將視主管機關核准及市場狀況而定。該公司於1月甫宣布完成 B 輪募資，更因獲得全球半導體架構巨頭 Arm（安謀）的首度在台直接投資而備受矚目，顯示其技術力已獲國際戰略級認可。

通寶半導體董事長暨執行長沈軾榮表示，獲得Arm投資不僅是資金的挹注，更是技術生態系的深度結合。透過資本市場的力量，通寶將加速研發腳步，不僅深耕印表機影像市場，更將技術延伸至無人機、AI 機器人及互動式多媒體自動服務機（Kiosk）等邊緣運算領域。

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隨著全球對資訊安全與邊緣運算能力的需求激增，通寶半導體憑藉其「影像+控制+安全」三位一體的優勢，已成功切入美、日、中、台各大供應鏈。此次進入資本市場之舉，展現通寶半導體轉型為國際級 IC 設計公司的強大決心。

通寶半導體成立於2016年，由董事長沈軾榮領軍，核心研發團隊來自全球頂尖半導體大廠（如高通等），具備深厚的系統單晶片（SOC）整合實力。

通寶半導體專注於高整合SOC的研發，產品已廣泛應用於全球領先品牌的雷射/LED 印表機、多功能事務機（MFP）及醫療影像設備。通寶半導體表示，核心優勢包含精密動件控制：整合感測器與馬達驅動技術，滿足高精度機械控制需求；智慧影像運算：具備領先的圖文分離與影像優化演算法，應用於高階掃描與列印；後量子密碼演算法（PQC）：領先業界獲得 NIST CAVP （FIPS 140） 認證，其 QB7xxx 系列晶片具備抗量子攻擊的安全啟動（Secure Boot）功能，搶佔高階資安防護先機。

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