彭博：金管會考慮允許上市公司以美元配息

外媒指出，金管會考慮允許上市公司以美元發股息。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》20日披露，知情人士透露，台灣正在考慮一項提案，允許上市公司以美元配發股息，這與以往必須以台幣發放股息的規定有所不同。

知情人士說，金管會正在評估具體施行細節，實施時間並不明朗。其中一名知情人士表示，相關提議是由一些持有大量美元資產、且外資投資人占比較高的台灣企業所提出。

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報導稱，若允許上市公司以美元發放股利，將減少上市公司支付股息的新台幣匯兌操作，可望降低新台幣匯率波動。

報導提及，金管會數據顯示，外資去年持有台股占總市值比率約45%，而台灣上市櫃公司已公布2025年的現金股利約2.2兆，以台積電配發的現金股利最多，目前每季派發1556億元。

報導強調，台灣上市公司都以新台幣發放股息，以美元為主要收付款項的公司，在配發股利時必須將美元換成台幣，其外資投資人將股利匯出時，必須再將台幣換成美元，造成企業匯兌成本，尤其在股息配發旺季易引起匯市波動。

對於允許上市公司以美元配發股息一事，金管會不願回應對彭博的置評請求。

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