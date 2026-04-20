焦點股》正崴：台電同意支付富崴55億元 帶量漲停

正崴轉投資的富崴能源承攬台電「離岸風力發電第二期計畫－風場財物採購帶安裝案」，是台電推動再生能源布局的重要建設之一。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠正崴（2392）去年因轉投資富崴能源承攬的台電「離岸風力發電第二期計畫」成本大幅上升，導致2025全年每股淨損6.62元，股價隨之受挫，不過，受惠於台電同意支付55億元工程款，正崴今日股價帶量亮紅燈，截至上午9時21分暫報漲停價40.25元，成交量3883張。

富崴能源承攬台電「離岸風力發電第二期計畫－風場財物採購帶安裝案」，是台電推動再生能源布局的重要建設之一，不過在採購與發包期間，受到烏俄戰爭及COVID-19等外部因素影響，全球通貨膨脹升溫、利率上升，導致工程成本大幅墊高，形成非可歸責於承包商的情事。富崴能源因此向台電提出追加預算申請，並依政府採購法相關規定，向公共工程委員會申請調解。

請繼續往下閱讀...

針對本案履約爭議，雙方最終於公共工程委員會主持下達成調解，台電同意就2025年12月31日以前所發生的相關爭議金額，全數支付55.56億元款項，並由台電採監督付款機制進行資金撥付，確保工程履約與資金流動同步推進。

在財務影響方面，森崴能源指出，相關追加款項將依會計準則認列於2025年度財務報表，後續則著重於實際收款與契約執行進度。由於本案金額規模龐大，且付款方為台電，具備高度信用支撐，市場預期有助於提升公司現金流穩定度。

森崴能源表示，本案屬於公共工程案件中常見之調解程序，後續將依調解結果辦理契約變更及相關執行作業，確保工程順利推進。隨著離岸風電建設持續擴大，在國際原物料價格波動與利率環境變化下，工程成本控管與風險分攤機制，亦成為產業關注焦點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法