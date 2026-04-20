荷姆茲海峽局勢升溫！國際油價又飆逾7％

荷姆茲局勢升溫！國際油價又飆漲。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕由於週日荷姆茲海峽發生商船遇襲事件，美國和伊朗瀕臨再次爆發戰爭的邊緣，原油價格又飆升，週一亞洲交易盤，西德州與布蘭特原油狂飆逾7%。

西德克原油週一每桶一度來到89.55美元，一度漲8.42%，截至台北時間8點14分，漲7.1%，報88.45美元，布蘭特原油一度來到97.5美元，漲7.87%，截至台北時間8點16分，報96.21美元，漲6.45%。

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CNBC報導，美國總統川普表示，美國海軍週日在阿曼灣向1艘伊朗貨櫃船開火，隨後海軍陸戰隊控制了該船。川普在Truth Social網站上發文稱，該船試圖突破美國海軍對伊朗港口的封鎖。

在美國扣押這艘船之前，伊朗於週六在荷姆茲海峽襲擊了1艘油輪。據英國海事行動中心稱，伊朗革命衛隊砲艇向油輪開火，1艘貨櫃船被不明彈丸擊中。

川普週日再次威脅稱，如果伊朗領導人不接受與美國的協議，他將炸毀伊朗的所有發電廠和橋樑。美伊停火協議將於本週到期。川普稱伊朗週末對船隻的襲擊「完全違反」了停火協議。

目前尚不清楚美國和伊朗是否會在巴基斯坦舉行第二輪和平談判。

川普表示，美國和伊朗將於週一在伊斯蘭堡舉行會談。但根據伊朗國家通訊社伊通社報道，伊朗表示，由於美國持續的海上封鎖以及其他不滿，伊朗不會出席會談。

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