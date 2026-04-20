美伊和談各撂狠話！黃金狂瀉 暴跌近百美元

黃金狂瀉，暴跌近百美元。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國週日表示，已扣押1艘試圖突破其封鎖的伊朗貨船，伊朗表示將進行報復，這使得兩國之間的停火協議可能無法維持到原定的兩天期限，受此衝擊，黃金又瀉了，週一亞洲盤現貨每盎司一度跌近百美元，朝4700美元靠攏。

在美伊和談前夕，荷姆茲再度爆發衝突，受此影響，國際油價週一飆漲逾7%，而黃金開低，一度跌93美元或1.96%，回測4737美元，截至台北時間8點51分報，4760美元，跌70美元或1.45%。

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路透報導，美國軍方週日表示，他們向1艘懸掛伊朗國旗的貨船開火，當時該船正駛往伊朗阿巴斯港。「我們已經完全控制了他們的船，正在查看船上有什麼！」川普總統在社交媒體上寫道。

伊朗軍方稱，這艘船是從中國出發的。據伊朗國家媒體報道，1位軍方發言人表示：“我們警告，伊朗伊斯蘭共和國武裝部隊將很快對美國軍方的這種武裝海盜行為作出回應和報復。”

伊朗國家媒體還報道稱，德黑蘭拒絕了新的和平談判，理由是持續的封鎖、威脅性的言論以及華盛頓立場的轉變和「過度的要求」。

伊朗第一副總統穆罕默德-雷扎·阿里夫在社交媒體上寫道：“不能一方面限制伊朗的石油出口，另一方面又指望其他國家享有完全的安全保障。選擇很明確：要麼建立1個對所有人來說都自由的石油市場，要麼就冒著讓所有人都付出巨大代價的風險。”

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