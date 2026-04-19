WSJ：英特爾尚未脫離險境 股價狂飆不能反映賺錢力

英特爾股價已上漲兩倍，而其轉虧為盈之路遠未結束。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧市場的轉變對英特爾有利，該公司股價已上漲兩倍，而其轉虧為盈之路遠未結束。美媒《華爾街日報》（WSJ）指出，英特爾要重現昔日輝煌還有很長的路要走。而問題在於，投資人卻好像認為英特爾已經恢復了昔日榮光。

英特爾股價今年迄今已飆升88%，過去12個月更是翻了三倍多。這使得該公司市值自2000年以來首次接近3500億美元大關。2000年，英特爾是全球設計和製造最先進半導體領域無可爭議的領導者。目前，英特爾的本益比也超過今年預期收益的130倍，遠高於網路泡沫時期短暫觸及的60倍高峰。

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對於一家仍在努力實現雄心勃勃的轉型計畫的公司來說，這樣的股價風險很大。即便轉型最終成功，考慮到英特爾不斷變化的商業模式以及人工智慧晶片市場的競爭現狀，其股價所反映的獲利能力水準似乎也難以實現。

英特爾在晶片製造技術領域正努力追趕台積電，同時，該公司正試圖完成一項複雜的商業模式轉型，即既設計自己的晶片，也生產其他廠商設計的晶片。此外，它還試圖贏回其為伺服器和個人電腦設計的處理器的市場佔額。

所有這些工作仍在進行中，儘管已經取得一些顯著進展。英特爾在9月與輝達達成協議，共同開發用於資料中心和筆記型電腦的新型晶片。該協議開啟了英特爾股價近期的上漲行情，而此後的發展更是為其股價注入了強勁動力。

上個月，英特爾與Google達成了一項重要的晶片供應協議，並成為馬斯克Terrafab 計畫的合作夥伴。該項目旨在德克薩斯州建造一座大型新晶片生產設施，以滿足特斯拉和 SpaceX的需求。

但Terrafab的公告除了表示英特爾將協助該計畫「重構矽晶圓製造技術」外，並未透露更多細節。伯恩斯坦公司擁有18年晶片分析師經驗、化學工程博士史黛西·拉斯貢（Stacy Rasgon）表示， 「坦白說，我們甚至不確定這意味著什麼」。

英特爾真正受益的一點是人工智慧運算領域的轉變。迄今為止，該市場一直由圖形處理晶片（GPU）主導，而GPU主要由輝達提供。New Street Research預測，到2030年，用於人工智慧伺服器的CPU出貨量將以年均增長43%的速度增長。

並非所有成長都會惠及英特爾。過去幾年，競爭對手超微在伺服器CPU市場搶佔了大量佔額，蠶食了英特爾的部分市佔率。不過，英特爾在伺服器市場的強勢地位應該有助於該公司抓住部分新的成長勢頭，尤其是在傳統非人工智慧伺服器的替代需求不斷增長的情況下。

但即便伺服器銷售有所改善，英特爾的獲利能力也難以恢復到以往的水準。面向人工智慧的CPU市場競爭日益激烈，安謀甚至輝達都推出了新的晶片。瑞銀集團的蒂姆·阿庫里（Tim Arcuri ）認為，只有在理想情況下，英特爾的毛利率才能在2030年達到50%。

短期內，英特爾的資料中心業務可能仍將受到1月財報電話會議中提到的供應限制的影響。這可能會對英特爾週四公佈的第一季業績構成壓力。

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