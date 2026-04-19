不怕修車地獄！專家點名「2026最耐用4款車」 Toyota、現代都上榜

美媒報導，汽車專家指，2026年4款車型耐用可使用十年。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕對許多購車者而言，汽車的可靠性與安全性同樣重要，因為這會直接影響長期成本、使用便利性以及二手轉售價值。在此基礎上，美國理財網站《GOBankingRates》訪問多位汽車專家，整理出可穩定使用超過十年的2026年車款。

1.本田（Honda） CR-V

Honda長期以可靠性著稱。汽車分析師Justin Fischer推薦2026年Accord、CR-V與Civic，認為它們在價值與耐用性方面表現出色。汽車專家Melanie Musson特別點名CR-V，她表示「CR-V適合多種需求，空間足夠小家庭使用，同時車身大小也容易操控。Honda Sensing安全系統不僅能在事故發生時保護乘客，也能幫助預防事故。」

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2.Toyota Sienna（豐田 Sienna）

Fischer表示「Toyota是可靠性的王者，幾乎所有2026年車型都很值得信賴。」他補充，Toyota也因品牌聲譽提升而調整價格，但「一分錢一分貨」。

Musson則特別推薦Sienna說「如果你想要SUV的空間，但又希望擁有轎車的舒適與油耗表現，Sienna是非常好的選擇，尤其是四輪驅動版本。」她強調「Toyota與Honda一樣耐用，只要定期保養，通常都能輕鬆使用超過十年。」

3.Hyundai Elantra Hybrid（現代 Elantra 油電混合）

根據CarEdge可靠車款榜單，部分油電車也非常值得考慮，例如Kia Sorento與Hyundai Elantra。ACV Auctions副總裁Randy Barone指出「近年Hyundai與Kia在耐用度上明顯進步，許多車款即使超過10萬英里仍表現良好。」其中Hyundai Elantra Hybrid在Consumer Reports評比中獲得高可靠性分數。

4.Lexus LS

Dugan建議，選車時可優先考慮「每百輛車故障率較低」的品牌。根據J.D. Power 2025年車輛可靠性調查，Lexus已連續三年被評為最可靠品牌。Barone表示「我常對客戶說，人通常會先開膩Lexus或Toyota，而不是車先壞。」Musson補充，LS將於2026年停產，但仍值得推薦「它長期被視為最耐用的豪華車之一，兼具舒適與高質感內裝。」

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