中國短期得利難掩長期風險 衛報：北京盼伊朗戰爭儘早結束

美國和以色列2月底對伊朗發動戰爭，短期內可能為中國帶來些許外交利益，但這場戰爭將對中國的能源安全和經濟構成風險，進而轉換為長期的痛苦，中國希望伊朗戰爭儘早結束。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《衛報》分析，美國和以色列2月底對伊朗發動戰爭，短期內可能為中國帶來些許外交利益，但這場戰爭將對中國的能源安全和經濟構成風險，進而轉換為長期的痛苦，因此中國希望伊朗戰爭儘早結束。

伊朗戰爭在2月28日爆發時，分析師預測中國短期內會獲得一些好處。油價上漲對美國的打擊大於中國，戰爭也損害瞭美國總統川普在國際舞台的信譽，消耗了美國寶貴的軍事資源，並轉移瞭華府的政治注意力，使其不在關注北京和亞太地區的安全威脅。中國豐富的石化燃料儲備和多元的能源結構，使其免受嚴重石油危機的衝擊。

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但那些日子如今彷彿已成遙遠的記憶。當前的石油危機為中國大來2大主要風險。首先，儘管中國的能源儲備充足，但仍有可能開始感受到能源短缺的衝擊，中國的油價已經上漲，這或許對中國民眾的日常生活影響不大，卻威脅到北京的長期規劃。

上海復旦大學國際問題研究院副院長沈丁立表示，這場衝突嚴重損害了中國的能源安全，中國在計畫未來要侵略台灣時，必須將這一點納入考慮。他說：「中國必須思考，如果因侵略台灣而陷入能源中斷困境，將會造成那些後果？」

儘管石油在中國整體能源結構中的占比不到五分之一，但在交通運輸和航空等對軍事至關重要的領域，石油占比卻高得多。中國購買了伊朗逾80%的石油。在上週美國開始對荷姆茲海峽實施反封鎖之前，伊朗石油一直暢通無阻地運送到中國。

其次，伊朗戰爭有隱全球經濟衰退的風險。由於中國經濟高度依賴出口，出口占中國國內生產總值（GDP）的五分之一，這將對中國經濟成長造成打擊。

艾希特大學（University of Exeter）國際政治學講師吉塞利（Andrea Ghiselli）表示：「起初，中國從中獲利。但現在我認為，他們真的希望這一切結束，中國不想看到這一切。」

一些專家指出，現實政治法則顯示，美國的武力展示或許比中國隊穩定的承諾更具影響力。印尼正與美國討論允許美國軍機飛越印尼領空。日本近日也接待了30名由北約組織（NATO）特使組成的代表團。

沈丁立指出：「美國推翻了委內瑞拉馬杜羅政權，困住了古巴，很可能會讓伊朗接受美國的條件，並原諒了普廷對烏克蘭的戰爭，還成功脅迫NATO接受美國的條件。」沈丁立所指的是，幾個NATO成員國增加國防預算，以及一些NATO成員國允許美國在與伊朗的衝突中使用其領土的事實。

沈丁立說，美國正處於其史上帝國主義的鼎盛時期，這是每個國家都收到訊息。

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