AI大咖正在發生的一些事情 對台積電是好消息 外媒說明了

（積電受益於市場對所有人工智慧晶片的需求，而不僅僅是來自某一家設計公司的晶片，這使得該公司業績連續幾季保持成長。美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電受益於市場對所有人工智慧晶片的需求，而不僅僅是來自某一家設計公司的晶片，這使得該公司業績連續幾季保持成長。外媒The Motley Fool 報導，亞馬遜、Meta Platforms，以及現在Anthropic的進展，對台積電來說無疑是個好消息。

亞馬遜和Meta Platforms先前已經開始嘗試自主設計晶片，但這一趨勢可能還處於早期階段。現在，開發熱門人工智慧模型Claude的人工智慧實驗室Anthropic似乎也在考慮這樣做。

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根據路透報導，Anthropic正在研究這種可能性。台積電為亞馬遜和Meta Platforms代工晶片，我們可以推測，如果Anthropic推出自己的晶片，它很可能也會選擇台積電。

亞馬遜可能正按計劃大幅擴大其自主研發晶片的規模，因為事實證明這些晶片能夠降低公司及其客戶的成本。亞馬遜執行長安迪·賈西最近在致股東的一封信中寫道，大規模生產後，亞馬遜的Trainium晶片每年將「為我們節省數百億美元的資本支出」。所有這些都意味著台積電的額外業務，進而帶來營收成長。當然，成長速度取決於台積電能否生產所有這些晶片。

不過，報導也提醒台積電必須應當前產能和地緣政治波及的挑戰。

首先，由於台積電實際生產這些高性能晶片，它使用多種材料，例如氦氣和氫氣，因此風險包括價格波動或短缺，以及可能阻礙貨物運輸的地緣政治事件。

其他組件（例如記憶體）的供應情況也可能影響晶片從下單到交付的整個流程。由於輝達和其他晶片設計商等客戶的需求量龐大，流程中任何環節的組件都可能出現短缺。

而這種需求也意味著台積電必須專注於擴張，該公司預計未來幾年由於產能提升，利潤率將受到一定程度的稀釋，但它正通過提高生產效率和控製成本來部分彌補這一損失。而且，隨著時間的推移，台積電的投資報酬率也隨之提高，顯示其投資正在發揮成效。

同時，公司獲利持續攀升，近期已連續第四個季度創下歷史新高。受市場對高性能人工智慧晶片的強勁需求推動，本季營收成長35%，每股收益飆升58%。

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