百萬網友哭了！美癌末少女過世前寫下8個問題 馬斯克親自回答

美國癌末少女佩羅托生前向馬斯克提出8個問題，馬斯克親自回覆。（圖擷自「Glenn Beck」X帳號）

〔即時新聞／綜合報導〕百萬網友動容！美國15歲癌末少女佩羅托（Liv Perrott），生前寫下8個想向特斯拉執行長馬斯克提出的問題，佩羅托過世後馬斯克親自在X一一回覆，目前已獲得近200萬人次觀看。

據《福斯新聞》報導，佩羅托在去世前幾天原本有機會和馬斯克交談，但她當時太虛弱了無法接電話，母親麗貝卡（Rebecca）於女兒離世後，將8個問題清單交給媒體名人貝克（Glenn Beck），貝克隨即將清單PO在X上，標註馬斯克快來回答。

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佩羅托給馬斯克的第1個問題，就是「你是否打算製造自己的手機」，馬斯克回覆「否」；第2問為「是否會擴大特斯拉餐廳規模」，馬斯克回答「是」。

佩羅托第3問「特斯拉更新是否會加入新遊戲」，馬斯克回應「是」；第4問「你最喜歡的動畫是什麼」，馬斯克直指是《你的名字》；第5問「你有去過日本嗎？有的話你最喜歡的地方、事物是什麼」，馬斯科回答「有去過幾次，喜歡京都和現代美術館teamLab」。

佩羅托第6問「你知道初音未來是誰嗎」，馬斯克回應「知道」；第7問「Grok虛擬伴侶Ani靈感是來自《死亡筆記》的彌海砂嗎」，馬斯克回覆「是」。

佩羅托第8問，想知道自己為SpaceX北極星黎明任務所設計的柴犬玩偶，能否成為 SpaceX的吉祥物，馬斯克溫暖地回答「OK」，這等於是讓佩羅托換個方式繼續留在世間，不少人為此相當感動。

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