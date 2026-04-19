台積電越放越強！外媒點名這3檔「買進並長抱」是最佳答案

外媒指出投資人別再費心擇時了，只需買3檔成長股，長期持有即可。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，過去兩個月的市場波動再次證明一件事，少即是多、簡單才是王道。如果股市教會了投資人什麼，那就是短期來看，它依然非常難以預測。報導指，事實上，大多數人如果什麼都不做、不試圖操作這些波動，反而可能表現更好，只要持續持有優質股票即可。基於這一點，以下是3檔「買進並永遠持有」的成長股，即使面對短期逆風，也有能力持續創造長期成長。

1.Alphabet

你可能最熟悉Alphabet作為Google母公司，而光是搜尋引擎Google，就貢獻了公司超過一半的營收。但Alphabet的版圖遠不只如此。它同時擁有YouTube、經營大型雲端運算服務、掌控Android行動作業系統，並管理多個訂閱制收入來源。

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不過，真正讓投資人願意「長期持有」這家公司的原因，不只是多元化，而是其持續開發新技術的能力與意願。例如，它正在研發量子運算平台，目標是未來支援人工智慧（AI）運算。可以預期，這家公司未來還會持續推出更多創新。

2.Shopify

亞馬遜（Amazon）雖然創造並塑造了電商產業，但這個產業仍在持續成長，而且正在進化。消費者不再只追求商品選擇與便利性，他們更希望看到品牌故事與真實連結，而這正是Amazon平台難以提供的。這時候，Shopify就登場了。

不同於Amazon，Shopify讓企業能夠自行打造電商平台，以自己的方式直接面向消費者銷售商品。目前這套系統運作非常成功。去年它協助完成高達3784億美元的商品與服務交易額，年增率達29%。而這個轉變才剛剛開始。

3.台積電（TSMC）

最後一檔，是台積電，同樣是可以「無需擇時、長期持有」的成長股。顧名思義，這家公司專門製造半導體晶片。但實際上，它生產的是全球絕大多數高效能運算晶片，其客戶包括Apple、輝達以及博通等科技巨頭。雖然其他企業也試圖進入晶圓代工市場，例如英特爾正積極發展相關技術，但這反而凸顯台積電在製造端的領先優勢與深厚經驗。

即使AI產業近期成長看似放緩，Global Market Insights仍預估，全球半導體市場將在2034年前維持約11%的年均成長率。

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