名校光環破滅！她靠變賣物品維生 如今創業僅1年衝出逾315萬收入

Ellen Yang於2025年從史丹佛大學畢業。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕在就業市場競爭激烈、名校畢業生也難以保證出路的時代，一名美國史丹佛大學的畢業生，選擇在求職失利後「自己創造工作」，最終將臨時起意的行動，短短時間內，發展成為年收6位數美元（至少約新台幣315萬元）的公關事業。

《商業內幕》報導，Ellen Yang於2025年從史丹佛大學畢業，主修英文與語言學。她在大四期間便開始密集投遞履歷，長達9個月追蹤求職進度，但始終未能取得正式全職工作機會，多數申請甚至停留在初試階段。

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儘管擁有7年行銷實務經驗，包含高中起協助在地商家經營宣傳，以及大學期間在科技新創擔任行銷工作，但在當時緊縮的就業環境下，她仍面臨與被裁員求職者競爭的壓力，理想職缺逐漸遙不可及。

在等待機會的過程中，Ellen Yang開始接觸零散工作，包括協助教授推廣書籍、為記者編輯內容與管理電子報。她發現，即使並非傳統職涯路徑，這些工作仍能創造實際價值。

就在畢業前夕，她在多輪面試後仍遭實習職缺拒絕，於是決定自行成立公關與行銷公司「Punctuation PR」，正式轉型為創業者，提供作家與學者媒體宣傳服務。她一邊完成畢業論文，一邊設立公司、建立網站與客戶系統，並透過冷郵件開發客戶。起初收入不穩，甚至一度需要變賣個人物品維持生活，但隨著案源逐步累積，營運開始出現轉機。

畢業後，Ellen Yang搬遷至洛杉磯，全職投入創業，業務透過口碑與轉介紹持續擴張。短短數月內，合作客戶數突破十多位，並與出版社及媒體建立穩定合作關係。至2026年初，公司已成功達成年收6位數美元規模，服務觸及數十萬讀者，原本的求職困境反而成為事業起點。

Ellen Yang表示，這段經歷改變了她對職涯的認知。過去認為人生應該沿著既定軌道前進，但現實更像是不斷變動的過程。她強調，創業雖然充滿風險，但也讓她重新掌握人生方向，而未來目標是持續擴張事業規模，邁向7位數美元營收。

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