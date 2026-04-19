記憶體短缺還要持續數年 數據說明一切

隨著人工智慧興起，記憶體供應緊張問題持續困擾整個產業，導致記憶體嚴重短缺。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著人工智慧的興起，記憶體供應緊張問題持續困擾著整個產業，導致記憶體嚴重短缺。需求如此巨大，恐怕需要數年時間才能看到緩解，短期內沒有緩解的跡象。

到2027年底，DRAM製造商預計只能滿足全球60%的需求。隨著資料中心持續湧現並消耗大量寶貴的DRAM，將看到價格持續上漲，零售通路的記憶體供應也將捉襟見肘。

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為了解決這個問題，三星、SK海力士、美光以及中國長江儲存等主要DRAM製造商正在增設生產線並加快建設新工廠以滿足需求，但這些工廠短期內無法投入使用。長江存儲和長江存儲正在建造三座新晶圓廠，其中一座已經投產，另外兩座計劃於今年晚些時候投產，這將使他們的總產能翻倍。

儘管如此，人工智慧工廠仍在預訂一整年的供應量，導致智慧型手機和個人電腦領域出現嚴重的供應短缺。而且，大部分新生產線將專注於生產人工智慧專用DRAM，例如HBM。

三星等公司已經停止生產DDR3、DDR4和LPDDR4等傳統DRAM，進一步加劇市場壓力。一些公司已經停產面向OEM/PC的自有品牌，例如美光的Crucial，轉而投身於利潤更高的HBM和SOCAMM2等產品線。中國廠商趁機填補市場空白。

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