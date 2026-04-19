台灣除了台積電 還有許多AI領域佼佼者 高燦鳴大點名！

台積電是全球最重要的公司，它之所以能穩居全球供應鏈的頂端，是因為擁有其他任何公司都無法企及的能力。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕知名半導體獨立記者、彭博專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）在社群平台PO文指出，台積電是全球最重要的公司，它之所以能穩居全球供應鏈的頂端，是因為擁有其他任何公司都無法企及的能力。除了台積電之外，台灣還有許多人工智慧領域的佼佼者，包括鴻海、緯創、晶彩科技、漢唐等公司，對全球經濟和AI供應鏈的重要性不亞於台積電，同樣不可取代。

今年前兩個月，台灣證券交易所有近1000檔上市股票的銷售額以美元計價成長27%。這並非僅指少數幾家明星公司，而是涵蓋整個交易所（包括晶片、服裝、化學和汽車等行業的公司）的平均水平。相較之下，標普500指數成分股的銷售額預計僅成長8.5%。

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台灣是一個出口導向型經濟體。營收最高的公司都是一級出口商，這意味著它們的業務主要來自海外銷售。這些公司之所以能夠實現高速成長，是因為它們的海外客戶迫切需要它們生產的產品。

目前，世界對運算系統的需求日益增長，以推動人工智慧不可逆轉的普及。而台灣企業再次掌控著晶片、電路板、伺服器機架、冷卻系統以及最終組裝的端到端供應鏈。

人們很容易認為這是輝達的舞台，台積電和鴻海集團只是扮演配角。不過，還有另一種看待這個問題的方式。毫無疑問，輝達是人工智慧運算領域最值得關注的公司，但它並非孤軍奮戰。

事實上，輝達本身並沒有生產任何東西。它的晶片和伺服器是由一個龐大的生態系統生產的，這個生態系統由眾多公司組成，這些公司擁有工廠、管理組件並負責物流。它們大多是台灣公司。

以營收成長排名，緯創和鴻海位居榜首，兩家公司前兩個月的銷售額分別比去年同期成長了103億美元和84億美元。需要注意的是，這是新增營收，幾乎全部來自人工智慧伺服器及其零件。

緯創過去兩個月營收高達160億美元，主要得益於人工智慧領域的新訂單，專門生產人工智慧伺服器，而且幾乎全部用於為輝達生產系統。同樣令人驚嘆的是，去年營收超過2600億美元的富士康，如今仍能維持25%的成長。

組裝商（也稱為代工製造商）的營收數據常被誤解。鴻海1月和2月公佈的420億美元營收中，很大一部分是轉售蘋果、輝達、思科和索尼等客戶訂購的零件所得。當廣達、鴻海和緯創等代工製造商每月新增25億至80億美元的收入時，可以肯定的是，它們的客戶以及整個供應鏈的營運狀況也十分強勁。

但要注意的是，庫存不斷攀升可能是個不好的訊號。這些庫存是基於對未來需求的預期而建立的。通常情況下，當市場逐漸好轉時，這些庫存可以被消化，但像2009年金融危機那樣的一次性衝擊可能會對供應商和組裝商造成巨大的損失。

台灣供應鏈之所以深厚，在於其擁有許多提供專業化、小眾產品的公司。以自動化光學檢測設備製造商晶彩科技為例，該公司過去兩個月的營收高達890萬美元。這聽起來似乎不多，但與去年同期的13.3萬美元相比，卻有顯著成長。這一突如其來的成長得益於其作為台積電未來封裝技術（包括下一代晶圓基板封裝（CoWoS）和方形面板封裝（CoPoS））測試設備供應商的優越地位。

另一家人工智慧領域的贏家是漢唐集成公司（United Integrated Services），其銷售額成長64%。從帳面上看，其最大的客戶是台積電，該公司最近贏得管理台灣即將投產的N2晶圓廠和CoWoS封裝廠的開發，以及台積電在亞利桑那州擴建項目的合約。

此外，台灣僅存的幾家記憶體晶片製造商還有華邦電子和南亞科技。雖然它們並非輝達和AMD GPU所用高頻寬記憶體的主要供應商，但這兩家公司都受益於DRAM價格上漲以及人工智慧伺服器和邊緣設備對更快DDR記憶體需求的成長。

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