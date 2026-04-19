20艘船被迫折返荷姆茲 能源危機加劇

伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍重新加強對荷姆茲海峽的控制。有20艘船隻被阻止通過該水道。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍重新加強對荷姆茲海峽的控制。美媒《華爾街日報》週六（18日）稍早引述船東和貨運代理的消息報導，約20艘原本計劃經由拉爾克島進入波斯灣的船隻，儘管同意支付伊朗規定的通行費，最終還是返回了阿曼。

這些載有價值數十億美元貨物的船隻先前已同意支付伊朗設定的通行費。一些報導稱，每艘船的通行費約為200萬美元。儘管這些船隻曾表示願意支付通行費並與伊朗協調，但最終還是返回了阿曼。

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報告也指出，伊朗已告知調解方，將在停火期間限制通過荷姆茲海峽的船隻數量，並向船隻收取通行費。

圍繞這一關鍵咽喉要道的對峙不斷升級，有可能加劇席捲全球經濟的能源危機，並將兩國推向新的衝突，儘管調解人表示有信心達成新的協議。

此外，英國軍方海上貿易行動中心稱，伊朗革命衛隊的兩艘砲艇向一艘經過荷姆茲海峽的油輪開火。該中心報告稱，油輪及其船員安全，但未透露船隻名稱或目的地。

全球約五分之一的石油經由荷姆茲海峽運輸，進一步的限制將進一步擠壓本已緊張的供應，再次推高油價。伊朗週五曾宣布開放這條至關重要的水域之際，以色列與伊朗支持的黎巴嫩真主黨武裝組織之間為期10天的停火協議似乎仍在維持。

伊朗撤回重新開放荷姆茲海峽的決定，並警告說，只要美國對伊朗港口的封鎖仍然有效，伊朗就會繼續阻止船隻通過該海峽。

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