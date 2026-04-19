閉眼買進不用怕？法人看台積電今年EPS逼近百元、上修目標價2600元

元大投顧最新報告認為，台積電今年EPS恐逼近百元、上修目標價至2600元，維持「買進」評等。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台積電（2330）舉行法說會後，雖然上週五賣壓出籠，終場下跌55元、以2030元作收；不過，元大投顧最新報告認為，台積電今年EPS恐逼近百元、上修目標價至2600元，維持「買進」評等。

元大投顧認為，台積電首季生產成本改善、營運成果優於預期，同時，第二季持續受惠AI GPU、ASIC 的強勁需求，財測營收390-402億美元，季增達8.6-12%，優於市場預估的7-8%；此外，新一代AI GPU 及ASIC 採用製程從N4 轉N3，且從第二季啟動備貨，抵銷海外廠對毛利率的稀釋，預估第二季營收由上修至12691億元、季增11.9%、年增35.9%，每股稅後盈餘（EPS）由22.98元上修至23.90元，季增8.3%、年增55.6%。

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元大投顧分析，相較於過往台積電先進製程報價受制於Apple一家客戶，AI時代先進製程客戶數量及應用領域更加多元，台積電重拾先進製程的訂價權，近期原物料成本上升，但台積電供應鏈多元，預期短期內影響有限，獲利能力將持續優化。

元大投顧預估台積電今年毛利率可逼近66%，2026年全年EPS預估可達99.7元，明年EPS更上修至128.46元，短期中東情勢不穩定對總體環境及消費需求具不確定性，但台積電未來2至3年在先進製程及先進封裝領域皆無具威脅性的競爭對手，維持買進建議，目標價由2400 元上修至2600 元以反映獲利上修。

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