55％VS. 90％！三星2奈米良率遠低台積電 馬斯克加持難掩困境

三星2奈米的良率與客戶數遠落後台積電。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕特斯拉執行長馬斯克近日宣布，人工智慧（AI）晶片AI5的設計已經定案，並對代工夥伴三星電子表達感謝。韓國業界認為，儘管受到馬斯克的肯定，但這不足以解決三星晶圓代工部門的根本性問題，亦即良率與客戶數仍難望台積電項背。

韓媒Chosun Biz報導，2奈米製程是決定三星電子代工部門今年命運的最大戰場，儘管有馬斯克的加持，但三星2奈米製程的良率與獲利能力皆未臻成熟。

請繼續往下閱讀...

韓國業界透露，三星電子的2奈米製程良率約55%，不僅不及一般認為穩定量產門檻的60%良率，更遑論與台積電80%至90%良率的差距。三星電子已開始量產第1代2奈米產品，並計畫在1年內擴大第2代2奈米產品的生產。

儘管三星電子的2奈米製程採用較先進的環繞式閘極（GAA）架構，而非沿用傳統的鰭式場效技術（FinFET）。但最重要的關鍵是良率，在先進製程上，技術的採用與穩定量產是完全不同層面的問題。事實上，三星比對手提早兩年採用GAA架構，但仍難以穩固2奈米製程的市場地位。

報導說，如果良率無法達到一定水準，客戶將難以對供應穩定性抱持信心，而代工廠的產量越大，虧損可能也越大。對三星電子的2奈米製程而言，關鍵問題可能是如何快速提高實際量產的良率，而非技術本身的完整性。

確保獲利對三星也是艱鉅挑戰。先進製程需要對設施建設，與研發投入鉅額的資本支出，除此之外，極紫外光機（EUV）、先進封裝、智慧財產權，甚至是後端製程整合都需要升級。最終，僅靠一、兩個重要客戶的象徵性訂單，不太可能解決代工業務的結構性虧損。

韓國一名晶圓代工業人士說，「唯有持續取得大客戶，並透過穩定的生產系統分攤固定成本，才能提高獲利能力」。他補充，「在2奈米領域，三星電子必須越過技術演示（technology demonstration）階段，並像台積電那樣，建立一套真正『賺錢』的流程」，才能算是正常營運。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法