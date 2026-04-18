櫻桃界愛馬仕4大買家全在亞洲 台灣入榜

澳洲塔斯馬尼亞（Tasmania）櫻桃，2025/26產季繳出亮眼成績單。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕有「櫻桃界的愛馬仕」美譽的澳洲塔斯馬尼亞（Tasmania）櫻桃，2025/26產季繳出亮眼成績單，出口額飆新高，來到7000萬澳元（約台幣15.8億），出口量增逾3成。四大買家分別是台灣、香港、中國和越南，佔總出口比重的70%。

綜合外媒報導，2025/26 年產季，塔斯馬尼亞出口超過 2740 噸櫻桃，較上個產季成長31%；出口額超過 7000 萬澳元，創歷史新高。

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塔斯馬尼亞水果種植者協會執行長康尼許（Peter Cornish）表示，雖然對於果農來說，本季開局充滿挑戰，涼爽的春季和初夏導致水果成熟較晚，也導致收穫期推遲，恰逢農曆新年較晚，而且果實品質也非常好。他強調，南半球的競爭對手在二月難以將櫻桃運往亞洲市場，導致競爭壓力較小。

他說，令人欣喜的是，本產季的銷量和單價均有所增長，這表明塔斯馬尼亞的卓越品質在出口市場繼續獲得認可。

雖然塔斯馬尼亞州向 18 個地區出口櫻桃，但香港、台灣、中國和越南佔塔斯馬尼亞櫻桃出口總量的 70% 以上，香港重新成為塔斯馬尼亞櫻桃的第一大出口目的地。

塔斯馬尼亞櫻桃園所有者兼塔斯馬尼亞水果種植者協會主席漢森（Nic Hansen）對銷售結果非常滿意。他強調，總體而言，塔斯馬尼亞櫻桃佔全國櫻桃出口額的61%，凸顯了塔斯馬尼亞櫻桃產業的實力。這是一個極佳的成績，也極大地提振塔斯馬尼亞櫻桃農的信心，我們將繼續致力於在高成本壓力環境下保持競爭力。

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