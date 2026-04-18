長遠來看「三類型車」成本最低 油電勝純電車 「這些」豪華車排名墊底

購買汽車一個重要的考慮因素是您是否有足夠的經濟能力來承擔保險、保養、維修和燃油等持續性費用，而且這些費用可能相當可觀。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕購買汽車除了考量價格外，一個重要的考慮因素是您是否有足夠的經濟能力來承擔保險、保養、維修和燃油等持續性費用，而且這些費用可能相當可觀。根據Synchrony最新發布的《汽車擁有成本報告》，車主每年為維護現有車輛所支付的費用比預期高出約167%。從長遠來看，某些類型的車輛比其他車輛更省錢。

選擇價格更低、性能可靠的車輛可以降低車輛整個使用壽命期間的維護成本，從而降低整體擁有成本。長遠來看，緊湊型掀背車、跨界車和轎車依然是省錢的最佳選擇。

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《消費者報告》（CR）指出，小型轎車不僅價格最實惠，而且燃油效率更高、維護成本更低，保險費通常也更低，長期耐用性也優於大型SUV和皮卡車。此外，它們的二手車剩餘價值也最高。

根據CarEdge的五年用車成本預測，2026年用車成本最低的十款車型中，包括三款豐田（Corolla掀背版、Camry和Corolla）、兩款本田（Civic和HR-V）以及兩款日產（Sentra和Versa）。現代Venue、 Subaru Impreza和起亞K4也名列前茅。

豪華車的長期維護成本通常相當高。在《消費者報告》 2025年年度汽車調查中，Audi、BMW、 Land Rover、賓士、保時捷和Volvo在維護和維修成本方面排名墊底。

此外，根據《消費者報告》的可靠性排名調查結果顯示，純電動車（EV）和插電式混合動力汽車（PHEV）仍然給車主帶來諸多問題。然而，無需插電的傳統混合動力車型仍然表現出色，既可靠又通常具有出色的燃油經濟性。

專家表示，對於那些可能尚未準備好購買純電動汽車的消費者來說，無論是出於續航里程方面、通勤需求還是充電設施的便利性考量，混合動力汽車仍然是一個絕佳的選擇。與其他車型相比，許多混合動力汽車都擁有出色的燃油經濟性、強大的可靠性和相對穩定的貶值率。

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