最幸運！8艘油輪通過荷姆茲了

Kpler海事追蹤數據顯示，週六（18日）至少有8艘油輪和液化石油氣船通過荷姆茲海峽。示意圖。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗於當地時間週五（17日）下午宣布在停火期間開放荷姆茲海峽，週六（18日）又改變立場。不過，Kpler海事追蹤數據顯示，週六早些時候，至少有8艘油輪和液化石油氣船通過荷姆茲海峽。

根據法新社報導，Kpler的數據顯示，週六清晨穿越荷姆茲海峽的八艘船分別是：1艘載有原油的油輪，4艘液化石油氣（LPG）運輸船，2艘同時運輸石油和化學品的混裝貨船，以及1艘被歸類為石油產品的運輸船。

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同樣在週六上午，MarineTraffic網站顯示，有10多艘船在荷姆茲海峽航行，其中幾艘油輪位於伊朗檢查船隻的拉拉克島附近，其中至少2艘船似乎掉頭返航。

伊朗週六宣布重新對荷姆茲海峽實施嚴格管控，撤銷了前一天重開這條戰略水道決定。伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）也在其Telegram發布聲明寫道，伊朗海軍已準備好給敵人帶來「新的慘痛失敗」（new bitter defeats）。

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