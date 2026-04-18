美伊戰爭衝擊國際經濟、財經市場與民生 最新狀況一次看

掛南歐地中海島國馬爾他國旗的油輪通過荷姆茲海峽，開往伊拉克。（路透）

〔中央社〕據路透社與分析師計算，伊朗戰爭已經導致逾5億桶原油供應中斷，累計損失達500億美元。與此同時，船舶追蹤網站數據顯示，一支油輪船隊今天從波斯灣離開，通過荷姆茲海峽。

伊朗戰爭近50天 全球逾5億桶原油供應中斷

根據路透社與分析師計算，自從伊朗戰爭爆發以來持續近50天的衝突已經導致超過5億桶原油供應中斷，累計損失達500億美元，而這場危機的後續衝擊預計將持續數月甚至數年。

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Kpler資深原油分析師勞伯爾（Johannes Rauball）表示，衝突爆發後，油價平均維持在每桶約100美元，這些供應缺口意味約500億美元的收入損失。這相當於德國年度國內生產毛額（GDP）的約1％，或接近拉脫維亞、愛沙尼亞等國的經濟規模。

1支油輪船隊通過荷姆茲海峽 川普稱美伊週末繼續協商

船舶追蹤網站MarineTraffic數據顯示，一支油輪船隊今天從波斯灣（Persian Gulf）離開，通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。

數據顯示，該船隊包括4艘液化石油氣運輸船，以及數艘油品和化學品運輸船。還有更多油輪從波斯灣跟隨出發。

燃油危機 加拿大最大航空公司宣布暫停6條航線

中東戰爭導致航空燃油價格飆升，加拿大航空（Air Canada）宣布將暫停6條航線服務，包括國內航線和國際航線。專家指出，這場燃油短缺危機可能是航空史上最嚴峻一次。

加航發言人說：「伊朗衝突爆發以來，航空燃油價格已翻倍，一些盈利能力較低的航線和航班已難以維持營運，所以需要調整。受影響乘客會收到通知，並提供替代方案。」

根據加拿大廣播公司（CBC）報導，加拿大另一家大型航空公司西捷航空（WestJet）也宣布，將整合幾條需求較低的航線，4月運能將減1％，5月減3％。

美國延長對俄羅斯石油制裁豁免 允售海上石油

美國總統川普政府17日發布為期一個月的制裁豁免，允許出售在海上的俄羅斯石油與石油產品，此舉延續稍早為緩和能源價格飆升而採取的舉措。

最新措施允許購買截至17日為止已裝載到任何船隻上的石油與石油產品，期限至5月16日凌晨12時01分。此舉延長先前於4月11日到期的制裁鬆綁措施。

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