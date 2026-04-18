荷姆茲又封了？這2國油輪急掉頭

外媒指出，希臘和印度油輪試圖穿過荷姆茲海峽時掉頭折返，他們正努力弄清楚伊朗是否會信守承諾，保持這​​條咽喉要道暢通無阻。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》18日披露，週六清晨，5艘希臘和印度油輪試圖穿過荷姆茲海峽時掉頭折返，船東和石油貿易商仍處於混亂狀態，他們正努力弄清楚伊朗是否會信守承諾，保持這​​條咽喉要道暢通無阻。

此前，伊朗外長在週五（17日）表示，荷姆茲海峽已完全開放商船航行。伊朗半官方的法爾斯通訊社（Fars news agency）隨後稱，倘若美國海軍持續封鎖，該航線仍將關閉。

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由於消息混亂，原本5艘希臘和印度油輪滿載原油，從杜拜附近海域向往荷姆茲海峽，但在週六早上開始掉頭。部分油輪目前停泊在離掉頭地點不遠的伊朗格甚姆島（Qeshm）附近，而第六艘油輪已數小時未發出定位訊號。

報導說，這六艘油輪是上週五（17日）晚間宣布開往荷姆茲海峽後一組油輪的一部分。由於中東衝突，它們所在的船隊滯留在波斯灣。這六艘船共載有約 830 萬桶非伊朗原油，如果它們成功過境，將意味著自戰爭開始以來，波灣地區單日原油輸送量將達到最高水準。

彭博無法立即證實油輪掉頭是出於中止通航的決定，還是因為多艘船隻湧向海峽而採取某種形式的交通管制措施。原油油輪掉頭後不久，三艘液化天然氣運輸船和一艘成品油輪也被發現沿著同一方航向荷姆茲海峽，目前正駛入阿曼灣。

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