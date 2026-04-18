魏哲家說晶圓代工「沒有捷徑」 馬斯克曝蓋廠內幕偷抱怨

台積電總裁魏哲家。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電16日召開法說會，針對外資法人關注特斯拉（Tesla）將自建晶圓廠並與英特爾（Intel）合作，對台積電是否會造成影響？對此台積電董事長暨總裁魏哲家做出相關回應，而馬斯克聞言，也在社群媒體上發表看法。

日前馬斯克宣布特斯拉與SpaceX將，將推動名為Terafab的先進晶圓廠計畫，目標是為汽車、機器人、AI與太空資料中心生產自有晶片。

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魏哲家對此直言，特斯拉與英特爾都是台積電客戶，英特爾更是強勁的對手，台積電絕不會低估他們。但他話鋒一轉強調，晶圓代工領域「沒有捷徑可走」，技術領先、卓越製造與客戶信任是台積電競爭優勢，最重要的還有對客戶的服務，這點輝達執行長黃仁勳曾強調過，也感謝他對台積電的讚美。

魏哲家這段回應被放上網路後，在X上引發討論。馬斯克聞言也在X上做出留言回應。

他先指出，SpaceX/特斯拉將始終是台積電的主要客戶，而非傳統定義上的競爭對手。後來他又說：「台積電根本無法生產所需數量如此龐大的晶片！如果他們能做到，我們就無需這樣做了。」似乎在抱怨台積電產能滿載。

根據多方消息傳出，台積電在人工智慧（AI）浪潮帶動下，先進製程需求持續爆發2奈米製程產能已提前被主要客戶預訂至2028年，而魏哲家在法說會上也指出，「訂單非常強勁」，預估全年營收成長超過三成，優於預期。

TSMC just can’t make the staggeringly large number of chips needed! If they could, we would not need to do this. — Elon Musk （@elonmusk） April 18, 2026

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