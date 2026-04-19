MUJI也攻追星經濟！這款包不只好看還能裝、「這亮點」讓粉絲狂讚

日本網友狂推的MUJI追星包，透明收納＋撥水設計，低調實用設計，吸引粉絲搶買。（截自官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕日本「推し活」（應援文化）持續升溫，相關周邊商品也逐漸走向更日常化與實用取向。MUJI 無印良品新推出的「撥水加工再生尼龍追星用包款系列」，便在台、日掀起高度討論，甚至被網友戲稱為「無印良品追星包（推し事バッグ）」，成為近期話題新品。

該系列主打將「透明收納」與品牌一貫的極簡美學結合，讓粉絲能低調又有質感地展示收藏。台灣目前已正式引進，主要分為兩種規格：一是售價890元的肩背包，主打輕便日常使用，正面透明夾層可放入小卡（Photocard）、票券或壓克力立牌。

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另一款為售價1,090元的大容量托特包，鎖定演唱會與活動場景，不僅可收納A4雜誌、手幅與應援扇，內部更設有可拆卸網眼隔板，方便固定徽章，完整呈現「痛包」（Itaba，意指展示個人偶像收藏的包包）設計，配色則以黑色、象牙白與討論度最高的苔蘚綠為主。

在日本市場，這款包被不少網友評為「最有質感的痛包」，甚至出現「終於有不像痛包的痛包」的評價。關鍵在於其高度「偽裝性」，外觀看似簡約尼龍包，適合通勤或上班使用，只有在翻開透明層或展示內部時，才會顯現粉絲收藏，兼顧日常與應援需求。此外，內部網眼布料細緻平整，能讓徽章排列更整齊不歪斜，再加上再生尼龍材質手感滑順，也被認為比一般市售產品更具質感。

在機能面上，輕量化設計與撥水加工同樣受到好評。由於演唱會常需長時間排隊與移動，日本使用者普遍回饋即使長時間背負也不易感到疲累，同時具備基本防潑水效果，在戶外突遇降雨時，也能保護包內小卡與簽名收藏不受影響；肩帶上的D型環設計，更被視為一大亮點，可額外掛上吊飾、零錢包或手燈，進一步提升擴充性與使用彈性。

這款「無印良品追星包」成功打破過去痛包「只能應援使用」的限制，轉而成為可融入日常穿搭的實用配件，對於希望低調展現收藏、又不願背負過於浮誇設計的消費者而言，也成為兼顧風格與實用性的熱門選擇。

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