申請房貸考驗多2》 61％盼新青安2.0 保住8成、1千萬貸款額度

根據房仲業者市調結果，66%受訪者認為房貸利息補貼對於養房負擔有很大幫助。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房貸利息補貼對民眾來說很重要，尤其房仲業者民調結果、近7成受訪者支持新青安續辦2.0。根據房仲業者市調結果，66%受訪者認為房貸利息補貼對於養房負擔有很大幫助，而且高達61%受訪者希望2.0版本能夠延續貸款成數最高8成、貸款金額最高1千萬元的方案。

反觀根據永慶房屋民調結果，房貸還款期限40年則有4成受訪者希望延續，而5年寬限期更只有3成受訪者希望延續，似乎符合央行總裁楊金龍日前在立院時受到質詢時，曾公開表示新青安的寬限期不宜太長的談話內容。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安還是可以幫助想要買房的年輕人，尤其在紓解房貸負擔上，政府能幫點忙就好，不宜過度加碼造成房市出現搶進亂象，尤其房市一旦過熱又要再端出政策抑制，若是購屋優惠補貼過度，恐出現讓買在高點的民眾會覺得被政策引導上車，反而失去幫助年輕人購屋的美意。

新青安2.0 不宜過度加碼

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，在房價持續攀升、山雨欲來的通膨壓力，以及升息趨勢的三股力量之下，面對大漲小回、看回不回的房價以及越來越重的購屋負擔，自住客焦慮從來沒有解除，因此，即便外部檢討新青安的聲浪不斷，但2024年總統大選時，各黨派政見也仍義無反顧地全面加碼討好，顯見新青安就算不是首購族進場的唯一解方，恐怕也是房市發展的必要配套政策。

根據財政部公布資料，申辦新青安民眾使用寬限期比率不及5成，顯示限縮寬限期影響理應有限，馨傳不動產智庫執行長何世昌則認為，若新青安申貸戶能提早還款，多少能舒緩國銀不動產放款集中度與放款總量的壓力，至於，新青安2.0需要被討論的議題，則是該不該排富，尤其過去舊青安與新青安皆未排富，新版2.0是否要走排富的路則值得觀察。

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