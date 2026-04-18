賣晶片給中國如同賣核武器？黃仁勳回應了

輝達執行長黃仁勳。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳近日接受Podcast節目訪問，他與主持人對於晶片輸中的激烈交鋒引起廣泛矚目，黃仁勳反駁美國強化對中國晶片設備出口管制的主張，認為將對中國出售晶片與對北韓出售核武相提並論很「荒謬」。

輝達執行長黃仁勳在最近的一次Podcast節目中與帕特爾（Dwarkesh Patel），就美國是否應該向中國出售晶片展開了激烈的辯論。帕特爾表示，他並不確定讓中國獲得AI晶片是否真的有益，並質疑這樣做是否會對美國公司和國家安全構成威脅？

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帕特爾以Anthropic公司的Claude Mythos為例來佐證他的觀點，Mythos顯然在「所有主流作業系統和所有主流網路瀏覽器」中發現了「數千個零日漏洞」。他表示，如果中國能夠獲得輝達提供的大量運算能力，它很可能會利用這些能力開發出威脅美國安全的網路攻擊能力。

黃仁勳指出，Mythos接受的訓練「基於相當普通的運算能力，而且算力也相當普通」。並稱，中國已經擁有強大的運算能力，儘管輝達仍然生產最先進、最高效的晶片，但他認為中國仍然可以透過強大的運算能力開發出先進的模型，例如華為的AI雲矩陣叢集。因此，將這家晶片製造商拒之門外，並不會阻止中國開發前沿AI模型，只會導致中國的AI在美國技術體系之外進行訓練。

黃仁勳強調，「我們希望確保全世界的AI開發者都基於美國的技術堆疊進行開發，並將AI的貢獻和進步，尤其是在開源的情況下，貢獻給美國生態系統。如果創建兩個生態系統，一個是僅基於外國技術棧的開源生態系統，另一個是基於美國技術棧的封閉生態系統，那就太愚蠢了，黃認為這對美國來說將是一個糟糕的結果。

反對向中國出售先進AI晶片的另一個理由是，這會重蹈中國在iPhone和特斯拉領域所犯的錯誤。這種情況也可能發生在AI晶片產業，如果中國製造的AI晶片未來能夠達到輝達最新產品的性能水平，那麼一旦國產晶片上市，或者北京方面強制要求，中國的AI公司難道不能輕易地轉向使用國產晶片嗎？

黃則說，「我們必須不斷創新，而且正如你（指帕特爾）可能知道的，我們的市占正在增長，而不是下降。那種認為即使我們在中國參與競爭，最終也會失去那個市場的想法...，那種失敗者的態度，失敗者的假設，在我看來毫無道理。」

對於Claude母公司Anthropic執行長阿莫迪（Dario Amodei），先前將AI運算比喻為核武關鍵原料的觀點。黃仁勳認為將對中國出售晶片與對北韓出售核武相提並論很「荒謬」。

黃說，如果我們嚇唬全國人民，讓他們覺得AI就像核彈一樣，讓每個人都憎恨AI、害怕AI，我不知道這對美國有什麼好處。這只會害了美國。如果我們嚇得所有人都不敢從事軟體工程工作，因為AI會扼殺所有軟體工程機會，結果導致我們一個軟體工程師都沒有，那我們也是在害美國。

黃仁勳強調，美國不該放棄全球第二大的算力市場，若迫使中國加速建立本土AI技術系統，將損害美國科技領先地位。他批評，現行政策已間接推動中國晶片產業成長，並指出華為去年營收已創下歷史新高。

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