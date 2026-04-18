「芯」碎！美國不放行 中國LED晶片商收購荷蘭公司告吹

由於美國不批准，中國LED晶片商收購荷蘭公司告吹。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《南華早報》披露，中國領先的 LED 晶片製造商及其馬來西亞合作夥伴在遭到美國反對後，放棄以 2.39 億美元現金（約台幣75.5億）收購荷蘭科技公司 Lumileds Holding 的計劃。這是繼備受矚目的安世半導體（Nexperia）事件之後，中國科技廠併購海外企業另一個挫折。

報導說，三安光電週五（17日）發布公告稱，儘管經過多輪討論，美國外資投資委員會（CFIUS）認定該交易將構成「無法解決的美國國家安全風險」，並要求相關公司撤回申請並放棄交易。三安光電表示，雙方於 2026 年 4 月 17 日向CFIUS提交一封信函，撤回申請，並自願放棄該筆交易。

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根據股權收購協議，取得所有相關國內外監管機構的批准是交易完成的必要條件。三安光電表示，由於CFIUS阻止這筆交易，因此該條件已無法滿足。

這是荷蘭科技公司 Lumileds 第二次因 CFIUS 的反對，造成出售給中國買家的交易告吹，凸顯中國科技公司透過海外併購所面臨的挑戰。

這並非CFIUS首次阻止中國企業收購Lumileds。2015年，飛利浦宣布計畫以30億美元的價格將公司80.1%的股份，出售給由中國私募股權公司高瓴資本主導的財團。2016年1月，CFIUS否決了這筆交易，CFIUS的理由是擔心中國對LED製造中涉及的軍名兩用半導體技術擁有控制權。

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