台積電好消息！外媒爆「這時」產1奈米以下製程 首批客戶是它

台積電。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕根據外媒報導，台積電（2330）將1奈米以下（Sub-1nm）製程納入其量產路線圖，預計2029年開始試生產，屆時蘋果極有可能成為首批客戶之一。

根據報導，台積電在繼續推進其2奈米製程量產的同時，也制定了涵蓋當前和先進製程的未來技術藍圖。

請繼續往下閱讀...

根據該藍圖，台積電計畫於2028年大規模量產其1.4奈米製程（代號A14），預計性能和能源效率將提升高達30%，1奈米以下的試產將於2029年啟動，初期月產量目標為5000片晶圓。

報導指出，這條技術路徑對蘋果意義重大。蘋果預計今年推出搭載2奈米晶片的iPhone 18系列，將是台積電A20和A20 Pro製程的首次應用，若1奈米以下製程按計劃推進，蘋果很可能在幾年內將這項超先進技術整合到其旗艦產品線中，從而保持其在行動晶片領域的優勢。

據報導，為滿足包括蘋果在內的主要客戶的需求，台積電2奈米製程製程已開始量產；1.6奈米製程（代號A16）的客戶訂單交付計畫也已製定完畢。到2028年，1.4奈米製程製程將進入大規模量產階段，預計在性能和功耗方面將顯著提升。

至於1奈米以下製程，則是該路線圖中最大的技術挑戰。報告並未提及這項超先進製程的潛在客戶，但鑑於蘋果與台積電長期以來的深合作，外界普遍預期蘋果將成為首批採用者之一。

不過報導也指出，儘管有明確的藍圖，但台積電能否按計畫實現1奈米以下製程的穩定量產，仍取決於能否解決良率問題。對投資人而言，台積電能否在擴大產能的同時有效控制良率，將是評估其長期獲利能力的關鍵因素。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法