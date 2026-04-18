黃金大漲啦！最新短期目標價出爐 這些貴金屬也跟著飆

黃金上漲。（美聯資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗外交部長宣布在停火期間，荷姆茲海峽恢復全面通行之後，美元走軟，週五（17日）黃金價格上漲。此外油價暴跌，通膨升溫疑慮隨之減緩，專家看好金價短期內回升至每盎司5000美元以上。

黃金現貨上漲1.5%，報每盎司4861.32美元。

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黃金期貨上漲1.5%，報每盎司4879.60美元。

《路透》報導，黃金本週上漲逾2%。伊朗外長在X平台發文宣布，船舶通過荷姆茲海峽，將遵循伊朗港口和海事組織先前公布的協調航線。美國總統川普表示，談判可能於本周末舉行，他相信將「很快」達成結束伊朗戰爭的協議。

Zaner Metals 副總裁暨資深貴金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「重開海峽是一項關鍵事件，在油價仍蒙受壓力的情況下，預料這將緩解通膨擔憂並重新點燃降息預期，這對黃金而言全是利多消息。」他看好金價短期內回升至每盎司5000美元以上。

其他貴金屬交易部分：

現貨白銀上漲4.2%，報每盎司81.71美元，本週累計上漲超過7%。

現貨鉑金上漲1.6%，報每盎司2118.30美元。

現貨鈀金上漲1.6%，報每盎司1576.15美元。

白金和鈀金本週週線都收紅。

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