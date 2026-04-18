美股收盤》荷姆茲海峽開放！道瓊飆868點 台積電ADR漲近2％

週五美股大漲。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗17日宣布，鑑於黎巴嫩與以色列停火生效並初步維持，決定在停火期間開放荷姆茲海峽，美國股市應聲飆升。道瓊工業指數上漲868點、1.79%，標準普爾500指數上漲1.2%，首次突破7100點大關，那斯達克指數上漲1.52%，連續第13個交易日上漲，創下自1992年以來最長連漲紀錄，標普和那指均創下新高，費城半導體指數勁揚2.43%，台積電ADR上漲1.97%、7.15美元，收在370.50美元。

綜合外媒報導，伊朗外交部長阿拉奇17日表示，根據黎巴嫩停火協議，在停火剩餘期間，所有商船均可完全通過荷姆茲海峽，按照伊朗和海事組織此前宣布的協調航線通行。美國總統川普發文對此表示感謝，並表示對荷姆茲海峽與伊朗有關船隻的封鎖，依然有效且全面實施，直到與伊朗的交易（意指美伊和平協議）百分之百完成。由於供應中斷的擔憂解，油價暴跌約10%。

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受海峽關閉影響較大的產業，如郵輪和航空股票出現反彈。波音上漲2.06%，皇家加勒比國際郵輪上漲逾7%。其他大型科技股亞馬遜上漲0.34%，輝達漲1.68%，微軟漲0.6%，蘋果漲2.59%，特斯拉漲3.01%，Alphabet漲1.99%，Meta漲1.73%。

道瓊工業指數上漲868.71點或1.79%，收49447.43點。

標普500指數上漲84.78點或1.20%，收7126.06點。

那斯達克指數上漲365.78點或1.52%，收24468.48點。

費城半導體指數上漲226.54點或2.43%，收9555.88點。

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