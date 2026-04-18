顧能：記憶體漲價促使拉貨 全球首季PC出貨年增4％

顧能最新報告指出，2026年第一季全球個人電腦出貨量達6280萬台、年增4%。示意圖。（美聯社）

〔記者方韋傑／台北報導〕研調機構顧能（Gartner）最新報告指出，2026年第一季全球個人電腦（PC）出貨量達6280萬台、年增4%。不過，此波成長並非來自終端市場的需求回溫，而是廠商與通路基於第二季價格上漲的預期心理提前拉貨所致，帶動PC庫存水位提前墊高。

顧能指出，第一季PC出貨成長帶有「人為墊高」因素，主要受到記憶體價格快速上漲影響，包括DRAM與NAND Flash成本攀升，促使各大品牌廠與通路在第二季價格調漲前提前備貨，尤其低毛利產品更為明顯。

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從主要品牌表現來看，聯想（Lenovo）首季以1664.5萬台出貨量穩居首位，較2025年同期成長9.5%，市占達26.5%；惠普（HP）則以1214.2萬台排名第二，但對比2025年同期年減4.9%，市占也由21.1%下滑至19.3%；戴爾（Dell）單季出貨1033.7萬台、年增7.6%，市占提升至16.5%。

顧能指出，蘋果（Apple）是今年首季出貨成長幅度最大的品牌廠，達到668.4萬台、年增12.7%，市占提升至10.6%，主要受惠於新產品MacBook Neo需求強勁，特別是在教育市場與新用戶族群中表現突出，進一步強化其在高效能裝置市場的競爭力。

在其他品牌方面，華碩（2357）首季出貨量421萬台、年增10.8%，市占6.7%，超越宏碁（2353）躍升至全球第五；宏碁首季出貨量400.1萬台、年增3.9%，市占維持6.4%。

顧能強調，第一季PC出貨成長主要反映供應鏈對價格變動的提前反應，而非市場需求實質回升。隨著第二季價格調整逐步反映，後續出貨動能仍有待觀察，市場表現恐將回歸基本面，並面臨庫存與需求重新調整的壓力。

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